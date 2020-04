Tiene 27 años, la operaron de un tumor y no podía regresar a Neuquén

Carolina Arevalo, es del norte neuquino, puntualmente de Chos Malal, es efectivo policial de la Provincia del Neuquén. Fue derivada el pasado 16 de marzo a Buenos Aires ya que debía operarse por un tumor maligno en la rodilla. Después de treinta días y un sin fin de pedidos, solicitudes y "ruegos" regresa a su ciudad natal para reencontrarse con sus dos pequeños hijos de 2 y 11 años, que quedaron al cuidado de sus abuelos.

"La cirugía estaba programada para el 17 de marzo, pero mi obra social, que es el Instituto, puso miles de trabas, por eso mismo, postergaron la cirugía, después de muchas llamadas e insistir, poco más rogar a la obra social para que me autoricen, el 25 me operaron", comenzó a relatar a la redacción de mejorinformado.com, la joven de 27 años.

Luego de una operación exitosa que duró unas ocho horas en el Hospital Universitario Austral, estuvo internada cinco días: "Me dieron el alta el 30 de marzo debido a los protocolos por la pandemia, para no correr riesgos, ni yo, ni mi marido. Nos vinimos al hospedaje el cual estamos pagando hasta el día de hoy", manifestó Carolina con preocupación ya que el costo del mismo más las inyecciones que debió colocarse, suma más de 53 mil pesos, "todo de nuestro bolsillo, la prepaga nada".

La odisea para al fin poder volver a su pueblo no tenía fin: "En esa semana le aviso a mi mamá que el 17 de abril ya podíamos viajar, ella hace los llamados necesarios y le dan como respuesta que ese día a las 15 horas el vuelo sanitario iba a estar listo. Nunca vino, se postergó supuestamente para el sábado y casi a las vueltas hasta el martes. La directora del Servicio de Emergencia (Sien), Ortiz Luna, dijo que lo mío no era urgencia por eso se postergaba. No era de vida o muerte, por eso no venían por nosotros y nos dejaban para lo último".

Tanto Carolina como su marido (también efectivo policial), comenzaban a desesperarse ya que todo el dinero recaudado para el viaje ya estaba llegando a su fin. Este martes el matrimonio buscó otras alternativas, dijeron: "basta y busque la publicación de los pilotos del Aeroclub Neuquén, que fueron por la señora que quedó aislada en misiones y les mandé un mensaje privado. Jamás imaginé que me responderían tan rápido". Javier Delcastro y Osvaldo Marinetti, pilotos que el pasado domingo trajeron desde Buenos Aires de regreso en un vuelo humanitario a Gabriela Bencina, la mujer que quedó aislada (también un mes) en un primer momento en Misiones, en un vuelo especial coordinado y gestionado por ellos mismos.

"Me buscaron solución enseguida, cosa que eso tendría que haber hecho mi obra social y no dejarme a un lado como si no fuese urgencia. Este jueves me venían a buscar", afirmó agradecida la neuquina. Sin embargo, este martes al mediodía "me avisan que me mandan la ambulancia . Todo porque el piloto tuvo el gran gesto desinteresado de venir a buscarme y sé que a la prepaga no le gustó. Me avisan que mágicamente ́la ambulancia salió el lunes por la noche a buscarme".

Sin embargo, la joven ya tenía garantizado el vuelo para este jueves: "Me llamó Javier de la ANAC diciéndome que ya estaba autorizado el vuelo y que volvía a casa". Debido a que la ambulancia ya estaba en próxima a llegar a destino, le negaron que vuele y que "tenía que si o si volverme en ambulancia y por tierra".

En menos de 24 horas tuvo una solución que esperó durante un mes entero. Sin embargo, tanto a Carolina como a su marido le quedan largas horas en las rutas argentinas para volver a casa.