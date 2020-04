Pilotos del Aeroclub fueron en busca de la neuquina retenida un mes en Misiones

Gabriela Bencina, la neuquina que quedó aislada en Misiones, regresa este domingo a Neuquén. Luego de un mes, se reencuentra con sus tres pequeños niños, quienes habían quedado en la región.

Gracias al rápido accionar del aeropuerto y de pilotos capitalinos, que sin dudarlo en pocas horas lograron el apoyo y permiso necesario de la ANAC Buenos Aires, bajo los procedimientos legales establecidos en declaraciones juradas. Con un vuelo de excepción, que concretó Federico Franke, jefe de aeropuerto que asesoró y colaboró para adquirir el los permisos necesarios en la madrugada de este sábado.

Pasadas las 9:30 de este domingo de "toque virtual", Sergio Fernández, piloto e instructor del Aeroclub junto a su colega Osvaldo Marinetti y con el propietario de la aeronave Daniel Castillo, ultimaban los preparativos para emprender el vuelo hacia la ciudad de la furia en busca de Gabriela.

La historia de la neuquina conmovió y recorrió el país entero. Hace un mes quedó aislada en la provincia de Misiones luego de que se decretara por el gobierno nacional el aislamiento social preventivo y obligatorio. Desesperada le escribió una carta al presidente Alberto Fernández. Casi treinta días sin ver a sus pequeños hijos.

Ella tenía un ticket de avión para regresar el pasado 27 de marzo. La mujer viajó a Misiones el 17 de marzo, (tres días antes de que se decrete la cuarentena obligatoria), fue a asistir a su madre, una paciente oncológica en estado crítico.

La situación se profundizó cuando las autoridades nacionales extendieron la cuarentena hasta el 27 de abril y cancelaron todo tipo de transporte dentro del país, imposibilitando así su regreso. En ese contexto Gabriela busco ayuda por todos lados, escribiéndole al presidente Alberto Fernández y al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez para que la ayuden a volver, sin tener respuestas favorables.



Según escribió Gabriela en su cuenta de Facebook, recibió ayuda de los Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú y este viernes viajó hacia la provincia de Buenos Aires.

"La verdad que nos conmovió mucho la situación de esta madre, no lo dudé, no lo dudamos, me comuniqué por mail con la Administración Nacional de Aviación Civil, solicitando la excepción para realizar este viaje de urgencia", afirmó Franke a la redacción de este medio.

Sin pensar que la respuesta llegaría tan sólo dos horas después, el piloto sostuvo que "la verdad que todos piensan que como el aeropuerto tiene que estar cerrado, no se hace nada, al contrario, este es el momento donde más tenemos que movernos para ayudar al otro, con este tipo de viajes y con vuelos sanitarios, que no lo divulguemos constantemente no significa que no lo hagamos. La empatía es lo que más debería resaltar en estos tiempos de pandemia, en todos los ámbitos".

Sin duda, hoy no va a ser un día más para la vida de Gabriela, ni de estos pilotos, que no dudaron en poner "su granito de arena", volar y hacer feliz esta tarde a tres hijos que esperan con ansias a su madre y el "quédate en casa" sea en familia.