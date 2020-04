Mineros de Andacollo rompen cuarentena y marchan a Neuquén

La empresa Trident Southern Explorations de Argentina, concesionaria de la mina de Andacollo, no cumplió con el pago de los sueldos. Son 238 mineros que reclaman por sus salarios y responsabilizan al gobierno provincial de Neuquén, por la concesión otorgada. Pasadas las 12 de la noche y arrancando este miércoles, unos 60 trabajadores y delegados gremiales emprendieron la caravana hacia la capital neuquina, con cuatro camiones, una Traffic, una ambulancia y varias camionetas, superando el control de Gendarmería en Chos Malal y las siguientes intervenciones de la Policía neuquina.

A las 22,15 del martes, uno de los referentes de los mineros de Andacollo, Enzo Cárdenas, informó en declaraciones a la FM La Arriera que salieron a la ruta para hacerse escuchar. “No queríamos llegar a este punto, se trató de mil maneras, pero lamentablemente hay gente que no entiende. No queremos conflicto con nadie, estamos entrando al mes de mayo, estamos reclamando algo que nos corresponde y no tenemos respuesta con nuestros sueldos (se les adeuda los haberes correspondientes a marzo ) y no sabemos lo que pasará el mes que viene. Queremos que el gobierno se haga cargo de esta gente a la que le dió la concesión. El gobierno también es responsable”, reclamó el referente de las 238 familias de mineros.

La idea era permanecer a la vera de la ruta 40, y tras realizar una asamblea el miércoles a la mañana, definir qué medidas tomar. Una de las posibilidades era emprender la caravana hacia la capital neuquina, tras haber superado el control policial en Chos Malal pese a la fuerte presencia de la Policía y la Gendarmería. Sin embargo, pasada las 12 de la noche, la decisión fue emprender viaje hacia Neuquén durante la madrugada, a la espera de ser recibidos por funcionarios del gabinete provincial este miércoles bien temprano.

Pasada las 2 de la madrugada, este diario pudo confirmar que ya se encontraba la caravana en Las Lajas, distante a unos 250 kilómetros de la capital neuquina.

Efectivamente, en diálogo con Mejoinformado.com, Cárdenas confirmó que seguían en viaje, en vehículos de la empresa y en caravana. “Los delegados van adelante, nosotros atrás, somos unas 60 personas y vamos con cuatro camiones, una Traffic, una ambulancia y varias camionetas. La Policía dijo que espera al fiscal pero nosotros continuamos”, aseguró. Las expectativas eran llegar alrededor de las 7 de la mañana a la ciudad de Neuquén.