Compró droga, lo vieron por las cámaras y lo agarró la policía

El sábado a la madrugada, un hombre al volante de un Volkswagen Gol Trend blanco creyó que nadie lo veía cuando hizo un pasamanos bien obvio en la esquina de Avenida Roca y Godoy, en Plottier. Lo que no sabía era que, desde un domo de vigilancia, lo estaban mirando en primer plano como si fuera Gran Hermano: cámara, zoom, sospecha… y llamado a la policía.

Desde el Centro de Monitoreo Urbano no perdieron tiempo: alertaron a la Comisaría Séptima y al Departamento Antinarcóticos, que lo interceptaron a los pocos minutos. Cuando lo pararon y revisaron el auto, encontraron lo que ya se imaginaban: un cigarrillo armado de cannabis (0,6 gramos) y dos envoltorios con cocaína, uno de 2,5 gramos y otro de 1,1.

Poca cantidad, sí. Pero suficiente para que el tipo quedara notificado por tenencia de estupefacientes y se tuviera que ir a casa con menos sustancia… y una causa encima.

Este caso demuestra que las cámaras no perdonan, y que aunque la cantidad sea mínima, la vigilancia no se toma descanso. Porque como dicen los que saben, cada dosis que no llega a la calle, es un problema menos para la ciudad.

Así que la próxima vez que alguien quiera hacerse el vivo en la vía pública, que mire para arriba... porque quizás hay una cámara enfocándolo en HD.