El nudo del conflicto minero: ¿Hasta donde llega el Estado?

Los mineros de Andacollo que reclaman el pago de sueldos adeudados, trasladaron la protesta desde el acceso del Edificio Judicial a la explanada de la Legislatura, y amenazaron con que si no obtienen una respuesta “profundizarán las medidas de fuerza”.

La última reunión realizada como parte de la mediación del equipo de Fiscalía, terminó sin acuerdo. Hay un punto en especial que expresa ese desacuerdo: los representantes de los mineros quieren el compromiso del gobierno de que se haga cargo el Estado de salarios e indemnizaciones si la empresa Trident no satisface esos compromisos; y el gobierno ha dicho que no, entendiendo que no puede el Estado asumir esa situación, porque, básicamente, equivaldría a garantizar ese respaldo a todo contrato que haga de concesión a empresas privadas.

Este miércoles, unos 50 operarios de la empresa Trident resolvieron ir a pedir a la Legislatura provincial que los diputados tomen postura en el conflicto. Encontraron eco en el Frente de Izquierda que mediante una campaña de firmas, solicitará una sesión urgente. Luego, pudieron reunirse con legisladores de diferentes bancas.

Javier Montañés, delegado de los mineros, volvió a responsabilizar al gobierno de la provincia por lo ocurrido con la firma minera, que dejó de pagar los salarios en marzo y el mes pasado se inició un concurso de acreedores. “El gobierno tiene que hacerse cargo de este conflicto, porque es la segunda vez que se le da la concesión (de la mina de Andacollo) a esta empresa”, afirmó.

Reunión en la Legislatura provincial los mineros y diputados.

Los mineros también rechazaron la propuesta del Ejecutivo de abonar un salario de emergencia por seis meses, que surgió de la reunión del sábado pasado citada por el Ministerio Público Fiscal, de la que por segunda vez los directivos de Triden no participaron.

El martes, al cabo de una reunión, el gobierno provincial propuso la conformación de una “Mesa de Trabajo Permanente Mina de Andacollo”, con vigencia no menor a los cuatro meses, y que tendrá como objetivos:

*Impulsar las acciones legales respecto del concurso de acreedores que inició Trident S.A. que buscarán garantizar el pago de los sueldos adeudados y las indemnizaciones.

*Continuar con las acciones legales y administrativas en el proceso de rescisión del contrato de concesión con Tridet.

*Elaborar las condiciones para un nuevo proceso licitatorio para reactivar el proyecto minero de Andacollo y lograr la continuidad laboral de los operarios.

*Asesoramiento jurídico gratuito para todos aquellos obreros que no estén sindicalizados, con abogados del gobierno provincial, para hacer frente a las demandas contra la firma Trident.

*Hacer efectivos, a partir de marzo y hasta agosto, el pago de un ingreso familiar de emergencia por 20 mil pesos mensuales.

Esta mesa funcionará indistintamente en Andacollo o en Neuquén capital de manera quincenal.

No hubo acuerdo con esa propuesta, por las razones expuestas al principio de esta nota.