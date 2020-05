De aquella deuda a ésta, 17 años después

Hace 17 años ya de aquel 25 de mayo que asumió la presidencia de Argentina Néstor Kirchner. Fue en 2003, y el flamante mandatario asumía con el bastón y la banda y todos los atributos, marcando de entrada un estilo popular, por momentos indescifrable. Le dio volteretas al bastón, que fueron interpretadas como parte de un rito masónico; y se sumergió en una multitud, en la plaza, en las calles. Allí, la cámara de un fotógrafo le abrió un tajo en la cabeza. Kirchner dejó una muestra de sangre sobre el pavimento de Buenos Aires ese primer día.

Eran, por supuesto, tiempos difíciles. ¿Cuándo alguien ha logrado asumir con estado de bienestar en este país? Pero lo de Kirchner parecía más difícil todavía, porque asumía con 22 por ciento del voto de los ciudadanos, después de una primera vuelta que derivó en imposibilidad de balotaje por la renuncia a esa instancia de Carlos Menem. El riojano había ganado por tan poco esa primera vuelta, que decidió no presentarse, porque intuyó que habría una avalancha en favor de su oponente. Y prefirió que asumiera así, flaco, débil de poder. El peronismo hace esas cosas. Siempre, y ahora también.

Kirchner, entonces, definió que debería construir poder desde el sillón de Presidente. No es tan difícil, porque lo difícil es llegar. Y hacer una buena gestión. El poder, en todo caso, no se mide por la dificultad, sino por la necesidad. ¿Y cómo era la situación del país? Bueno, había una deuda que pagar. Cualquier parecido con este 2020 es mera coincidencia. En su discurso de asunción, en el Congreso, Kirchner dijo: "Los acreedores tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Creciendo nuestra economía crecerá nuestra capacidad de pago. Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no pagar".

"No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social", dijo, hace 17 años.

Es muy difícil, y ciertamente frustrante, intentar explicar qué fue lo que pasó, al cabo de estos 17 años, para que Argentina esté nuevamente ante un escenario de no pago de la deuda. Esta vez, el actual presidente, Alberto Fernández, tiene en escena la cuarentena contra la pandemia del coronavirus. La pandemia se va licuando en la conciencia social y política de los argentinos, y lo que queda, una vez más, es la certeza de una economía derruida. Alberto Fernández, que asumió ese mismo día, 25 de mayo de 2003, como ministro principalísimo de Néstor Kirchner, ha repetido ahora las palabras de su mentor y jefe. Pero, la historia, se parece sin repetirse, siempre, o casi siempre.