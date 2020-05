Acampe y corte frente a la Toma Casimiro Gómez

Desde las primeras horas de este martes, los miembros de la autodefinida "Toma Neuquina", iniciaron un acampe sobre la calle Casimiro Gómez a 300mts. del acceso a la Autovía Norte a la altura del barrio 2 de Mayo. Exigen una mesa de diálogo.

Emanuel López, vocero de gran parte de las familias que ocupan terrenos en la toma de tierras más grande de Neuquén, dijo a este medio que la idea es convencer a los gobiernos provincial y municipal de sentarse a discutir una salida al conflicto en vez de imponer unilateralmente soluciones que no los convencen plenamente. "Espero estar equivocado y que en un año estén las casas, como le prometieron a los que se fueron. Pero la verdad es que no podemos confiar ciegamente. " dijo López y agregó "Queremos sentarnos en una mesa con todas las partes involucradas. Puede estar la Fiscalía, pueden estar los concejales, Gaido también obviamente; pero quien no puede faltar es (Marcelo) Sampablo, él es el que nos tiene que dar la solución final".

La medida que arrancó hoy en la subida de la calle Casimiro Gómez alrededor de las 8 de la mañana, se extenderá hasta mañana a la misma hora y en el lugar, para acompañar el acampe, se hará una olla popular para la que pidieron la colaboración de los vecinos que apoyen el reclamo.

El acampe y corte del tránsito originalmente iba a realizarse sobre la Autovía Norte, pero al enterarse que en ese sector iban a manifestarse los productores de Colonia Rural Nueva Esperanza, modificaron el sitio de su protesta.