Desocupados de la UOCRA piden intervención del Gobierno neuquino

Los desocupados que tienen tomada la sede de la UOCRA Neuquén desde esta mañana, reclaman la intervención del Gobierno provincial. Desde la dirigencia sindical se confirmó que existe una convocatoria pero con la condición que primero desalojen el edificio.

En Noticiero Primera Edición, el interventor de la UOCRA Neuquén, Víctor Cárcar, se refirió al grupo de desocupados que mantiene tomado el edificio, sobre calle Bouquet Roldán casi Elordi. “Yo atiendo a todo el mundo, estamos en una situación difícil de solucionar. No vemos como destrabar semejante problema que causó esta pandemia. No le vemos solución a este pedido de trabajo, más hablando de yacimientos. Está todo parado. Hasta que no se resuelva este problema sanitario va a ser muy difícil que se vuelva a la cadena productiva”, expresó Cárcar.

En cuanto al reclamo que hacen los desocupados, quienes días atrás cortaron varias rutas en la provincia, que hay obras donde prevalece mano de obra foránea, Cárcar fue contundente y lo desestimó. “La pandemia está causando que hoy se empieza de cero en todas las obras, no puede venir gente de afuera si no hace la cuarentena. Acá es muy difícil que venga gente de afuera, salvo Techint que tiene gente haciendo la cuarentena en El Chañar. De todas formas ahí tenemos un relevamiento y de 80 personas, hay 66 locales”, dijo.

La situación en el gremio de la construcción explotó en este escenario generado por el coronavirus, luego que a fines del año pasado registraran una suerte de boom, hace meses que con esta pandemia, el trabajo en los yacimientos petroleros quedó pulverizado.

“En los yacimientos dependemos de inversiones de operadoras, principalmente YPF pero es muy difícil. Hoy tenemos 4 o 5 empresas que tienen más de 2 mil trabajadores que los están manteniendo en sus casas con un salario mínimo pero si no reactiva YPF, no se si se podrá mantener esa situación en junio. Esa es la preocupación. Yo me siento con todos pero con el gremio ocupado, pasa ya a ser una extorsión”, expresó Cárcar.