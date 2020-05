Piden que la gente no salga de sus casas

Con la confirmación de 5 casos nuevos en la ciudad, Roca llega a su récord de 22 pacientes enfermos en dos meses. Además, la cantidad de positivos se produjo en menos de diez días. Esta situación es preocupante y la propia directora del hospital Francisco López Lima, Ana Senesi consideró que debía pedirle a la gente que respete la cuarentena.

“Le pedimos por favor a la gente que no tiene motivos para salir de su casa, que no lo haga. Que solamente salgan los que están habilitados por temas laborales o cuidado de familiar, los demás que se queden en su casa”, pidió médica.

“No compartan mate, no salgan si no es necesario. Usen el tapabocas, antiparras”, enfatizó Senesi.

Dentro de este panorama preocupante, desde el Hospital explicaron que todos los casos están relacionados, por lo que están trabajando en ese nexo epidemiológico.

“Si deben salir, por favor que sea con extremo cuidado, no se relajen, está circulando mucho el virus, por favor colaboren con el sistema de salud, no podemos seguir así. Necesitamos más que nunca la responsabilidad individual”, agregó.

“Se flexibilizaron actividades, y los contagios nuevos no tienen que ver con eso. La gente necesita trabajar. Los comerciantes están tomando todos los recaudos. Lo que no hay que hacer es juntarse a tomar mate, visitarse. No es menos grave si se juntan dos o tres personas que no conviven, no hay que juntarse”, recalcó la funcionaria.

Cabe recordar que dentro de las medidas de protección personal es fundamental el uso de tapabocas, el que no debe sacarse para hablar con otras personas. Ante cualquier síntoma de COVID-19 hay que llamar al 911.