Los casos aumentan pero "no estamos preocupados"

El parte de prensa del Ministerio de Salud de Río Negro confirmó 12 casos nuevos de COVID-19, la mayoría en el Alto Valle y sólo 1 en Bariloche. La doctora Mercedes Iberó defendió al sistema sanitario provincial y aseguró que "no estamos preocupados".

"Tenemos muchos casos pero nada de eso esta colapsando nuestro sistema sanitario. Los casos fueron creciendo por sectores y después disminuyendo. Desde este lado, no estamos preocupados", aseguró la secretaría de Salud y resaltó que "por ser demasiado sinceros, por ir a buscar, por ir a hisopar y por contar todo lo que hacemos tenemos tantos casos demostrables, mucho más que en otros lugares".

Luego la funcionaria explicó que "todo lo que nosotros contamos es lo del sistema nacional, cuando aparecen fallecidos es porque los cargan los institutos privados y por eso hay defasajes. Dicen que guardamos datos, tenemos tres laboratorios públicos y uno privado donde se hacen los estudios, sería muy difícil esconder algo. Lo único que puede pasar con eso es que lo decimos un días después"

"Por qué tenemos tantos casos y en otras provincias no, nosotros no podemos saber cuánto se hisopa en otros lugares, cuánto se busca en otros lados. Nosotros buscamos mucho a los pacientes. Somos una provincia que nunca estuvo cerrada del todo y eso hizo que haya más movilidad en la provincia. Que nosotros tengamos 10 casos por día no colapsa el sistema, y tenemos casi la misma cantidad de altas", reflexionó.

Con respecto a los casos confirmados hoy, Roca sigue con una alta tasa de contagios. E las últimas 24 horas hay 8 casos nuevos correspondientes a 4 mujeres y 4 hombres. En total en la ciudad hay 51 enfermos, teniendo en cuenta que se dieron 3 altas.

Al referirse a la situación de la Clínica Roca, con 3 pacientes fallecidos en la última semana y seis trabajadores contagiados, aseguró que no está prevista la clausura. Y destacó la actitud de los directivos que decidieron no recibir más pacientes ni atender por guardia hasta la semana próxima.

También es importante el crecimiento de casos en localidades pequeñas del Alto Valle Este de mucha relación diaria con Roca, en Cervantes se registró un nuevo enfermo y son 3 en la ciudad; en Huergo también hay un infectado más y son 9; y se detectó el primer coronavirus positivo en Mainqué.

El caso restante conocido hoy corresponde a un hombre de Bariloche, donde hay 24 casos activos.

En total hay 110 enfermos de convid-19 en la provincia: 24 de San Carlos de Bariloche, 51 de General Roca, 15 de Cipolletti, 1 de Lamarque, 2 de Ingeniero Huergo, 3 de Cervantes, 5 de Allen, 1 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 5 de Fernández Oro, 1 de Mainque y 1 de Catriel.

En cuanto a la estadística de muertes, son 25: 8 de Choele Choel, 5 de Cipolletti, 2 de Allen, 6 de General Roca, 2 de Chimpay, 1 de Ingeniero Jacobacci y 1 de San Carlos de Bariloche.

Iberó se refirió a la tasa de letalidad de los casos de coronavirus: "En Valle Medio nos preocupaba porque eran personas muy jóvenes, con casos muy graves y una comunidad muy chica. En el Alto Valle, hay muchos pacientes con antecedentes previos de edades avanzadas, más allá que el dolor para sus seres queridos es fuerte, pero si hablamos la letaldiad, sabemos que los más afectados son las personas mayores de 60 años y mucho más si tiene patologías previas. En los últimos fallecimientos teníamos pacientes con cuidados paliativos, alimentación por sonda, con diálisis, todos con enfermedades terminales, no es lo mismo morir con coronavirus que morir de coronavirus".