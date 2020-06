Esquiadores clandestinos rompieron la cuarentena en Cerro Bayo

El cerro Bayo tiene mucha nieve, pero no está habilitado para esquiar, todavía.

Durante este fin de semana hubo quienes no cumplieron las restricciones de la emergencia sanitaria y se dejaron llevar por la tentación. Tal es así que se largaron a esquiar, como si tal cosa.

Desde la propia empresa Cerro Bayo (Villa La Angostura) dijeron que esas personas ingresaron al centro de esquí -que aún permanece cerrado- y se expusieron a todos los riesgos que eso conlleva.

Eso ocurrió el sábado, cuando los esquiadores accedieron a las pistas y afrontaron un riesgo potencial de avalancha en la parte alta de la montaña.

El medio local, La Angostura Digital, publicó declaraciones del gerente operativo de montaña Santiago Maza, quien dijo que esa “gente subió hasta la cumbre, por zonas donde hay riesgo de avalancha y la verdad que nos preocupa que alguien se pueda lastimar”.

Esto ocurrió “cuando no está autorizado y con las condiciones que hay no está habilitado para el acceso, ni están señalizadas ni las pistas, ni los baches, ni los obstáculos naturales y no naturales”, alertó.