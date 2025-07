Yanina Latorre abandonará el país luego de enterarse que Diego Latorre le fue infiel: los motivos

Fernanda Iglesias detonó una bomba que se llevó puesta a Yanina Latorre y su entorno. Cuando la vida de la panelista parecía estar en paz apareció la periodista para ventilar que su marido le fue infiel, nuevamente. Para escapar de la polémica, ella se irá de vacaciones, por lo que contó el motivo.

Luego de que se filtrara que su pareja le volvió a ser infiel, Yanina Latorre sorprendió a todos con un anuncio, ya que comunicó que tiene planeado abandonar el país en las próximas horas. En este contexto, no tardaron en marcarle a la panelista que su actitud no va de la mano con su personalidad, ya que abandonó lo confrontativo que tanto la caracteriza para escaparse.

Sin embargo, habló al respecto sobre los rumores que la marcan por irse del país en medio de esta polémica. En un tono bastante polémico, ya que se encuentra muy poco paciente y alterada desde que la noticia salió a la luz, la panelista explicó la razón por la que ausentará en sus programas.

“Hay gente que está diciendo en Twitter que me voy de vacaciones por este quilombo”, comentó muy enojada para demostrar que no atraviesa por su mejor momento. En el mismo tono, aclaró que no se va de vacaciones por lo ocurrido con su pareja, sino que estaba pactado con antelación: “¡Ay, Dios! ¡Hace cuatro meses que tenía pasaje!”

De este modo, indicó que lo hace en esta época del año debido a que aguardó al retorno del conductor de LAM para poder irse sin dejar sus programas a la deriva: “Es un Tetris esto para tomarnos vacaciones. ¡Tremendo! Tenemos que estar armando los Tetris todo el tiempo”.

Por si no quedó claro con todo el fastidio que se le despertó al leer los comentarios en las redes, recordó que desde el primer momento dio la cara. Es que incluso se sentó en el panel en los últimos días y respondió preguntas de todo tipo, como si fuese una invitada.

“Si hay alguien que no se escapa del quilom... soy yo”, concluyó Yanina Latorre para explicar que las vacaciones ya estaban programadas con antelación y que no tienen nada que ver con el hecho de que su pareja le haya sido infiel nuevamente.