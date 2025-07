En medio de un viaje romántico por Estambul, Turquía, La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su relación y comparten postales de sus momentos juntos. El futbolista expresó en redes sociales: "Mi cita esta noche", acompañado por una imagen que los muestra en un paisaje nocturno cautivador.

Lejos de esa atmósfera de tranquilidad, en Argentina se desató una polémica que involucra a Wanda Nara y al periodista Gustavo Méndez. La empresaria, que se encuentra en el sur del país con sus cinco hijos, protagonizó un intercambio tenso con el comunicador en redes sociales, aprovechando para lanzar una indirecta hacia La China Suárez.

En uno de sus mensajes, Wanda escribió con ironía: "Después te enseño a venderte más caro rey. Que para baratas ya hay muchas", acompañando el comentario con un emoji de risa, en referencia a una respuesta dirigida al periodista y, de manera velada, a la actriz.

Atenta a las repercusiones, La China Suárez respondió con sutileza desde Turquía. Compartió en sus historias de Instagram una frase de Santa Teresa grabada en azulejos, que decía: "Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta", junto a un emoji de corazón, dejando entrever una contestación mesurada ante el ataque.

La disputa entre Wanda Nara y Gustavo Méndez también se intensificó con acusaciones cruzadas. Wanda le reprochó al periodista: "Ya que trabajas para él, pedile los chats de ese día del Chateau. Por que yo te puedo pasar los chats y también el chat de mis amigas y el contacto de Florencia Mellino que ese día me buscó por Libertador. Después de dos horas que logré salir de una habitación encerrada. Llorando en el lobby por que llegué corriendo. Pedí las cámaras de Chateau. Es difícil ser buen periodista. Más fácil es publicar solo lo que deja bien a tu cliente. ¿Por qué no vas a la OVD y publicas todos los expedientes?"

El periodista respondió con un comentario irónico sobre el viaje de Wanda: "Yo estaría en la nieve disfrutando con mi familia, qué se yo". A lo que ella contestó: "Si en esa estoy toda la semana. Pero estoy esperando el chofer. Mientras te respondo a vos que trabajas de matarme y a tu entrevistada que pierde la dignidad dejando sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo. Hasta cosas que nunca pude subir aún".

Además, Wanda Nara compartió una lista con las cosas que más le molestan de Mauro Icardi, muchas de ellas relacionadas con la etapa posterior a su separación. Entre los reclamos se encuentran: "Que pague alimentos 10 meses. Que se borre mis tatuajes, que ya cumplió el período que me dijo. Que apure el divorcio y deje de frenarlo. Que deje de gastar dinero en su venganza que ya lo vimos todos está re feliz, se hace el 'papá' de nenes nuevos. Que se concentre en su carrera que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden por favor, besos Gus. Algún día te daré una nota con más contenido y libre así te ahorras de preguntar pelotudeses y el amor por Hello Kitty".

Este episodio suma un nuevo capítulo a la compleja relación entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez, marcada por el intercambio de mensajes públicos y la exposición constante en redes sociales, mientras cada uno sigue su camino con sus respectivas familias y proyectos.