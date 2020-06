Dio coronavirus empleada de un hipermercado en Neuquén

Una empleada del hipermercado Coto de Neuquén, del sector de lácteos, dio positivo de coronavirus en la noche del lunes y esta mañana se activó el protocolo, aislando a sus compañeros de trabajo, mientras se definen nuevas medidas. Por ahora y según lo informado por el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén, el lugar sigue abierto, con atención al público.

En declaraciones a AM 550 y 24/7 Noticias, en Noticiero Central, el secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio de Neuquén, Ramón Fernández, confirmó la noticia, la cual conocieron “esta mañana temprano, por parte de los responsables de Recursos Humanos de Coto”. “Una compañera dio positivo anoche, la notificaron alrededor, de las 23 horas y se activó el protocolo. Por ahora, todo el sector donde ella trabaja fue licenciado”, explicó Fernández, aunque no supo precisar de cuántos empleados se trata.

Por tratarse de un punto de circulación masivo, preocupa este caso a los referentes de Epidemiología de la provincia. Se indaga por estas horas para establecer cuál fue la ruta de contagio. Algunas versiones indicaban que la mujer sería contacto estrecho de un caso positivo, vinculado a un organismo provincial. “Puede ser que sea un caso estrecho de otra persona contagiada, lo desconocemos por ahora y estamos esperando estas precisiones. Esto demuestra lo que venimos diciendo: el virus no respeta edad ni lugar”, opinó Fernández.

Durante la jornada también circularon varias versiones que daban cuenta de otro caso, en otro hipermercado de Neuquén. Consultado al respecto, el dirigente sindical fue categórico: “Por ahora sólo tenemos confirmación de positivo en esta compañera. Hubo varios casos sospechosos, pero gracias a Dios dieron negativo, como también nos ocurrió con un caso vinculado al ADOS, pero que luego siguió en Plaza Huincul”.

Fernández se mostró cauteloso a la espera de poder contar con más información sobre el contagio en Coto. “No sabemos hasta cuándo estuvo trabajando la compañera, pedimos prudencia y por ahora el hipermercado sigue abierto. Eso es una decisión de las autoridades de Salud de la provincia”, expresó, aunque no desconoció el malestar que existe entre los empleados del lugar, por el temor lógico que generó la noticia. “Este local como la mayoría, de acuerdo, a nuestros relevamientos e informes, viene cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Hay que concientizar y asumir con responsabilidad cuando se van a realizar comprar, no sólo mantener la distancia, el uso de protectores, sino además no ir familias completas como hemos visto”, concluyó.