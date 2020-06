Confirmado: suspenden las reuniones sociales en Neuquén

El nuevo brote de coronavirus desatado en el Policlínico ADOS hace 10 días y que lleva ya una veintena de casos positivos, y a lo que ayer se sumó el deceso de una mujer de 84 años que permanecía allí internada; obligó a dar marcha atrás con la apertura que permitía la nueva fase de “distanciamiento”. En principio, quedan suspendidas las reuniones sociales, hasta tanto se logre bajar la cifra de contagiados, en la ciudad de Neuquén.

En virtud de la evolución de la pandemia, recomendamos suspender las reuniones de hasta 10 personas, hasta tanto descienda la cantidad de casos activos de Coronavirus en la ciudad de Neuquén. — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) June 15, 2020

Una medida similar ya tomó el intendente de Vista Alegre, Daniel Ridao, suspendiendo las reuniones sociales, que se habían permitido hasta 10 personas.

Gutiérrez ya había advertido que podía tomar una medida de estas características días atrás cuando los números del Comité de Emergencia no lograban disimular un descenso. No sólo eso, sino que evidenciaron muchos positivos en menores de edad, es decir, por contactos estrechos entre familiares y amigos. Desde el ámbito del gobernador se confió que se sigue analizando la situación y la conveniencia de otras medidas, por lo que no se descarta nuevas restricciones.

Al cierre de esta nota, se contabilizan 120 casos activos y 6 muertes en Neuquén.