Otro caso más en Roca y una mujer de Allen en terapia

Se registró un nuevo caso en General Roca y en total hay 34 personas enfermas. La ciudad es el epicentro del coronavirus en la provincia, donde además se registraron dos enfermos más, uno en Bariloche y una mujer en Allen que está internada en terapia intensiva con insuficiencia respiratoria y asistencia mecánica.

La secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de la provincia estuvo en Roca para seguir en primera persona la situación en la ciudad.

Si bien en Roca "casi todos son con nexo epidemiológico", Iberó reconoció que "hay dos o tres casos en los que no tenemos nexo y esto nos lleva a pensar que puede haber circulación viral por lo que tenemos que pensar que todas las personas que tenemos enfrente tiene coronavirus".

"La única forma de no contagiarnos es usa tapabocas, manteniendo la distancia social, lavarnos permanentemente las manos, y no compartir un mate o una botella o un vaso", advirtió.

La funcionaria explicó que "la gente no quiere contagiarse el virus, pero quizás una persona va a visitar a su hermano y se contagia. Un familiar nuestro puede contagiarnos sin quererlo, obviamente"

"Otra cuestión importante es no estigmatizar", aseguró la médica quien explicó que la gente miente para no ser acusada: "Nadie se contagia porque quiere, seguramente se contagió por haber hecho algo que no tenía que hacer. Si nosotros lo juzgamos hace que las personas no cuenten lo que hicieron y nosotros necesitamos saber para aislar rápidamente y que e brote se frene"

Hay una preocupación en el sector comercial de Roca porque se de marcha atrás a la flexibilización. "Nosotros sabemos que si cerramos todo se cortan los contagios, como nos pasó en Valle Medio. Esa fue una medida extrema, esperemos no tener que llegar a eso en Roca".

Además de los casos en Roca, se confirmó un enfermo en Bariloche, que contabilizadas las cuatro altas que se dieron en esa ciudad, son 24 las personas con COVID-19.

Otro de los casos confirmados hoy es de una mujer de Allen, quien tuvo que ser internada en terapia intensiva por una insuficiencia respiratoria y su casó es grave por eso está con asistencia mecánica. En esa ciudad hay tres enfermos.

De los 84 casos activos en la provincia, sólo hay cuatro internados en terapia intensiva con respirador mecánico. Además de la paciente de Allen, hay dos en Bariloche y uno en Roca.

En Cipolletti se mantienen las cifras desde hace varios días, con 12 pacientes. Hay cinco en Huergo, uno en Cervantes y dos en Cinco Saltos. En Dina Huapi hay dos, y permanece internada en Lamarque una paciente que ya dio negativo en el hisopado, pero aún se la contabiliza porque no recibió el alta.