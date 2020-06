Menos colectivos y más espera para los pasajeros

Leandro Franco, Gerente de Autobuses Neuquén confirmó que el transporte público es uno de los tantos sectores afectados por las medidas del gobierno provincial, ya que solo lo podrán utilizar los trabajadores esenciales y quienes cuenten con el permiso QR impreso en el Certificado Único Habilitante de Circulación.

Desde el jueves saldrá a la calle un 25% de la flota de los 110 unidades que estaban trabajando, dijo Franco por AM 550, y esto significa que se “reduce la frecuencia drásticamente” como sucedió el 20 de marzo, y que los pasajeros tendrán un mayor tiempo de espera. Actualmente son 170 los choferes que no están trabajando pero que están cobrando los sueldos sin modificaciones remarcó

Los datos que brindó son preocupantes pero esperados, la recaudación disminuyó un 90% pero “la estructura económica sigue siendo la misma de antes de la cuarentena” dijo, se siguen “sosteniendo" a los 450 empleados y las unidades en su totalidad, “a pesar de que solo el 25 por ciento está en funcionamiento”.

Franco aclaró en el programa Cambio de Aire, que no hubo contagios de Covid-19 arriba del transporte público, ni conductores contagiados, “eso que quede descartado”, jamás se activó el protocolo y no hubo emergencias dentro de ninguna unidad. Sí hubo un caso cercano de un conductor que tuvo a su hija y a su mujer contagiadas por la situación del ADOS, pero el hombre no está trabajando desde el 20 de marzo ya que está dentro del grupo de riesgo, de todas maneras el hisopado dio negativo.

Sobre casos similares, sostuvo que siempre surgen estas “avivadas” que algún conductor diga que tiene fiebre u otros síntomas, “no pasó nada, todos dieron negativo, buscan de alguna u otra manera quedarse en la casa y seguir cobrando el sueldo”.

También fue crítico con la población ante la flexibilización de la cuarentena y los encuentros sociales, y apuntó al personal de salud y de seguridad, por la falta de prevención, "he visto médicos circular sin tapabocas, también he visto policías haciendo controles sin el tapabocas correspondiente y en las comisaria del oeste”.

Los casos en Neuquén siguen creciendo, ahora hay transmisión comunitaria, es decir que el virus circula y no se puede conocer de dónde vino el contagio, es por eso que el gobierno endureció controles y pidió a la gente cuidarse y salir lo menos posible. “Si los ciudadanos no toman conciencia de lo que está pasando y que hay gente que muere por esta situación, vamos a seguir siempre en la misma” dijo Franco y lamentó que no se podrá sostener la economía de las pymes si se sigue en estas condiciones, “no podemos resistir todo el año”.

