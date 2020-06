En Río Negro seguirá el subsidio al transporte

El subsidio nacional del transporte de pasajeros se extenderá en Río Negro por 120 días más. Esto permitirá mantener las tarifas sin aumentos a los usuarios del transporte público de pasajeros.

El convenio que permite recibir los fondos de Nación fue firmado en la Ciudad de Buenos Aires por el ministro de Obras y Servicios públicos, Carlos Valeri, y autoridades de la Secretaría de Transporte.

De este modo el Fondo Compensador del Estado Nacional tiene pago confirmado en Río Negro hasta septiembre. En total asciende a $22.263.646 mensuales que se reparten entre los municipios que acrediten la prestación del servicio urbano y tengan o no Sube como sistema de expendio electrónico de boletos.

Los municipios beneficiados deberán elevar a la Secretaría de Transporte provincial la documentación requerida que compruebe la prestación del servicio público urbano de pasajeros. Una vez que se completó la evaluación de la documentación, Transporte se comunicará con cada municipio para acordar la firma de los respectivos convenios.

Las transferencias irán directamente a los municipios que se encargarán de trasladarlos a las empresas.

En tanto la Provincia extenderá y garantizará por los mismos cuatro meses el beneficio provincial al transporte de pasajeros urbano y al transporte provincial que opera en el territorio rionegrino. Los fondos provinciales ascienden a un total mensual de $14.155.287 para los municipios y empresas concesionarias.

Asimismo, se mantiene el pago de los fondos de refuerzo rionegrino al servicio de transporte público, en el contexto de la emergencia sanitaria. Éste refuerzo apunta a compensar a las empresas que mantuvieron la gratuidad a los trabajadores de actividades esenciales, como lo son el personal de Seguridad, Salud y de comercios esenciales.

En tanto la municipalidad de General Roca no cuenta con servicio de transporte urbano desde hace al menos 45 días. La única empresa -18 de Mayo- que se presentó a la licitación pública decidió retirarse por considerar que la ecuación económica con la pandemia había cambiado. Y no podía garantizarse un servicio de calidad. El municipio inició, entonces, conversaciones con tres empresas interesadas: Grupo Vía Bariloche, Pehuenche y Autobuses Santa Fe, aunque todavía no se cerró la negociación para que presten el servicio.