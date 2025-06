La inesperada reacción de Melody Luz contra Majo Martino tras ver los chats picantes con Alex Caniggia

Melody Luz se proclamó en contra de que Alex Caniggia, su ex pareja, se la pase de amorío en amorío mientras presenta a su hija a sus romances fugaces. Ante esto, se filtraron chats picantes entre el mediático y Majo Martino, por lo que se especuló con la posibilidad de una cita. Pero eso no fue todo, ya que se cruzaron en un móvil y se esperaba un momento de suma tensión.

En LAM (América TV), Majo Martino, confesó que tuvo un acercamiento con Alex Caniggia, pero que aún no se concretó nada: "Desde El hotel de los famosos no lo veo (a Alex). Hubo onda en el reality y después Melody formalizó con Alex y yo me puse de novia, y quedó todo ahí. Y ahora que se separaron Alex me escribió, pero fue ahora, hace recontra poco".

Quien se encontraba en el piso escuchando atentamente fue Melody Luz. Muchos temían por su reacción al escucharla, aunque finalmente terminó siendo mucho más amena de lo que se esperaba, ya que incluso aprobó esta posibilidad: “Yo prefiero que Majo sea la madrastra de mi hija y no otra mujer”.

Al ver la amabilidad y buena recepción de lo que contó, Majo Martino le devolvió con un comentario positivo: “Yo te la cuidaría muy bien, pero no, no hay nada con Alex. Lo digo porque me gustan los niños”. Sin embargo, ella contó que si bien tuvo la propuesta la rechazó: "Es que no le acepté. Ya me invitó”. Por lo que la bailarina le tiró un palito a su ex: “Ni lento ni perezoso”.

Mientras seguían hablando, llegó un momento en el que Majo opinó sobre el nuevo novio de Melody Luz, pero su opinión no fue positiva: “Es picaflor”. A lo que la bailarina retrucó que ambas van por caminos similares: "Mirá que con Alex no te espera nada distinto igual".

Tras ver los chats de ella con Alex Caniggia, la madre de Venezia no se quiso meter: “Si quedó algo pendiente, que disfruten". A lo que Majo Martino expuso el pudor: "No, hablar de esto enfrente de Melody me da un poco de vergüenza". Y la otra le respondió: "Me da vergüenza ajena”.

Por lo que cerró con un palito tras ver estas conversaciones subidas de tono: "Con Majo, al principio, en El hotel nos llevábamos re bien, después era otra realidad, pasó hace mucho tiempo. Siento que ahora estás evitando el 'se están chichoneando, se gustan' y está perfecto".