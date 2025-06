Insólito: Le roban el celular al gobernador y la ladrona aparece en fotos con él

Un hecho insólito sacudió a la política tucumana este miércoles, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo fue víctima del robo de su teléfono celular mientras participaba en un acto institucional en el municipio de La Cocha. Por el episodio, una mujer fue detenida horas más tarde, luego de ser identificada a través de varias fotos en las que aparece junto al mandatario provincial.

El incidente ocurrió cuando Jaldo se dirigía a su camioneta tras concluir su participación en el evento. En medio de saludos y selfies con militantes y vecinos que se habían acercado al acto, alguien aprovechó la cercanía para sustraerle el celular del bolsillo sin que él lo advirtiera en ese momento.

Una vez dentro del vehículo oficial, el gobernador notó la ausencia del teléfono y alertó a su equipo de seguridad. Inmediatamente, efectivos policiales y personal de custodia comenzaron a revisar imágenes captadas por un fotógrafo presente en el lugar. En una de ellas se observó a una mujer con el brazo extendido hacia el bolsillo del mandatario, lo que levantó sospechas entre los agentes.

La sospechosa fue rápidamente reconocida por dirigentes locales. A partir de esa información, la Policía de Tucumán realizó un allanamiento en un domicilio de la localidad de Los Pizarro, a unos siete kilómetros de La Cocha. Allí confirmaron que la mujer tenía en su poder el celular robado, por lo que fue detenida y trasladada a la comisaría local.

El dispositivo fue devuelto al gobernador aproximadamente una hora después del robo, según confirmaron fuentes oficiales.

Aunque no se registran antecedentes penales a nombre de la detenida, circula la versión de que podría actuar como puntera del oficialismo en Juan Bautista Alberdi, una localidad cercana. Por ahora, no hay pruebas concluyentes, pero no se descarta que el hecho haya tenido alguna motivación política.

La causa está siendo investigada por el Centro Judicial de Concepción y quedó a cargo del Fiscal Penal de Instrucción Fabián Assad, quien en las próximas horas definirá la fecha para la formulación de cargos contra la acusada.

Desde el entorno del gobernador no hubo declaraciones públicas sobre el incidente, aunque se confirmó que Jaldo retomó su agenda sin modificaciones tras recuperar el dispositivo.