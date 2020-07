La Directora del hospital de Cervantes tiene coronavirus

Con el bolso listo y el teléfono en la mano, Silvia Fernández espera que la pasen a buscar. El destino es alguno de los dos hoteles de Roca que tienen a los pacientes positivos de covid. Hace algunas horas le dijeron que se había contagiado, Ella sabe que era uno de los riesgos que se corren al ser personal de la Salud y estar recorriendo los barrios en para buscar a los contagiados.

Fernández es la directora del hospital de Cervantes y hace varias semanas salió junto con todo el personal a tratar de contener el brote que tenía dos focos muy importantes, uno en el centro de la ciudad y otro en un barrio rural, al límite con Roca donde llegaron a tener 100 familias aisladas.

Tomamos las precauciones pero todos se pueden contagiar, es parte de los riesgos. No me quedé detrás de u escritorio, salí a la calle, con la gente

"Estoy bien, tengo algunos síntomas leves", le confirmó a Mejor Informado mientras esperaba, sola en su casa que el equipo de salud la pase a buscar y la lleve a uno de los hoteles de Roca que sirven para aislar a las personas enfermas. Con respecto al contagio Fernández asegura que usó todas las medidas de protección, pero que llevan caminando 20 días, con jornadas de más de ocho horas, y son cosas que pueden pasar por el alto indice de contagio que tiene el virus. "Tomamos las precauciones pero todos se pueden contagiar, es parte de los riesgos. No me quedé detrás de u escritorio, salí a la calle, con la gente", sentenció

"Suelo tener rinitis, y me llamó la atención la intensidad con que se presentaba esta vez", esto la hizo alertar de que podía ser covid positivo y se sometió al test junto con algunos de sus compañeros. "Anoche me llamaron del laboratorio. 'Sos positiva' me dijeron y la verdad es que yo lo esperaba", relató.

La directora del hospital vive sola en su casa en Roca, aunque comparte la entrada del vehículo y el patio con la casa en la que vive su hija con su familia. En la institución además hay 4 empleados de salud contagiados.

Sobre como serán sus próximos días, Fernández entiende que mientras sigan los síntomas leves estará 10 días en el hotel y "si en las últimas 72 horas sigo sin síntomas me voy a casa".

Su hijo también está contagiado, aunque el nexo epidemiológico fue distinto, ya que el vive con su familia y no tuvieron contacto.

En Cervantes, de acuerdo al último informe oficial del Ministerio de Salud de la provincia, hay 20 pacientes activos con coronavirus y no se registraron muertos.