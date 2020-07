La Municipalidad lo sancionó por hacer ruido trabajando

Un vecino de la localidad de Centenario fue notificado por la Municipalidad, luego de que una denuncia anónima informara a los funcionarios comunales de que éste hombre hacía ruidos molestos mientras cortaba leña.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Centenario llevó adelante esta mañana un operativo en el que notificó por ruidos molestos a Hugo Hormaechea, quien luego de perder su trabajo con la debacle provocada la pandemia, decidió ganarse la vida vendiendo leña.

Los inspectores llegaron al domicilio de Hormaechea en el mismo momento en que él se encontraba fraccionando leña con una motosierra, por lo que la infracción quedó constatada de inmediato.

Hormaechea le explicó a los funcionarios comunales, que luego de perder su fuente de subsistencia a raíz del aislamiento obligatorio provocado por la pandemia, encontró esta alternativa para subsistir y a la vez cumplir con las obligaciones impuestas por el Estado, respecto a las restricciones a la circulación. También les informó que, en este marco tan adverso, su emprendimiento personal terminó dándole trabajo de manera indirecta a tres motosierristas, dos ayudantes y dos fleteros.

Finalmente, los inspectores le entregaron al vecino un acta en la que se le informa de la infracción, por lo que de constatarse en el futuro una reincidencia, le correspondería una multa económica.

Hormaechea escribió en los comentarios de su publicación, que hubiera preferido que la persona que llamó al municipio para denunciarlo, se hubiera acercado antes a hablar con él para definir horarios de ruidos. De todos modos adelantó que debe seguir trabajando, por lo que instó a sus vecinos a que lo visiten para encontrarle en conjunto una solución al inconveniente.

"Hoy fui notificado por denuncias de vecinos por ruidos molestos. Ruido de trabajo. Está pandemia me dejó sin trabajo, pero jamás sin energía; corto y vendo leña. Y si, hago ruido. El ruido más lindo es el de la alegría por generar trabajo para mí, los dos chicos que me ayudan, los tres que cortan con motosierra, el fletero del camión y el fletero de la camioneta. Hoy la intolerancia , puede dejarme sin está actividad. No pongo música a todo volumen hasta las 3 de la madrugada, cortamos leña", escribió indignado Hugo Hormaechea.