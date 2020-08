San Antonio y Las Grutas cierran después de casos de Coronavirus

El Comité de Emergencia de la Zona Atlántica de Río Negro dispuso nuevas medidas sanitarias, que rigen desde hoy en San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto del Este, tras confirmarse los dos primeros casos de coronavirus en la primera de esas ciudades, informó el intendente Adrián Casadei a través de Facebook.



Por el término de una semana se suspenden las actividades "recreativas, deportivas al aire libre y en espacios cerrados en su totalidad, sin excepción, incluidos gimnasios, canchas de paddle, entrenamientos individuales de cualquier disciplina, zumba, box y toda otra disciplina afín", posteó el jefe comunal.



Según el decreto 921/2020, "se cierran las playas, plazas, y se prohíben caminatas, como así también la pesca recreativa en todo el ejido" de San Antonio Oeste.



Tampoco se podrán realizar "actividades culturales, artísticas, recreativas, musicales de cualquier índole, en dependencias públicas y privadas".



Las actividades sociales forman parte de las restricciones, por lo que "no habrá ferias barriales, velatorios, ni actividad religiosa de ninguna índole".



El decreto anunció que "no se permitirá permanencia de personas en restaurantes, confiterías, bares y cervecerías; ni atención presencial en estudios jurídicos, contables, de ingeniería, arquitectura, y todo otro afín".



"Se limita el horario de circulación a las 20.00 horas, y se hace extensiva la medida al balneario Las Grutas y al puerto de San Antonio Este", se indicó.



El decreto estableció que las panaderías, verdulerías, despensas de proximidad, mercados, minimercados, supermercados, carnicerías, kioscos y drugstores, podrán abrir sus puertas para la atención al público de lunes a sábado de 8 a 20 y las farmacias funcionarán con rotación de turnos.



"El expendio de combustible será de 6 a 22, y habrá guardias mínimas hasta las 6 de la mañana, sólo para vehículos de emergencia", agregó. Los comercios no esenciales, no gastronómicos, abrirán sus puertas para la atención al público de lunes a sábado de 8 a 20.



El domingo "solo abrirán comercios esenciales de cercanía, en horarios de 9 a 20, con permanencia solo de tres clientes, vedando la apertura a comercios de concurrencia masiva como supermercados y comercios esenciales de más de 100 metros cuadrados".



El decreto estableció además que "toda persona con residencia y/o domicilio en el ejido sanantoniense que viaje a cualquier punto de la provincia o del país, incluido campos aledaños al municipio, deberá someterse a cuarentena obligatoria a su regreso".