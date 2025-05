Wanda Nara confesó en el Bailando de Italia qué objeto de valor emocional no le devolvió Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a pisar fuerte en la televisión italiana, esta vez en una nueva edición del exitoso programa Bailando con le Stelle. Su participación no solo generó expectativa por sus coreografías, sino también por una sorpresiva revelación personal que realizó en pleno estudio, relacionada con su exesposo, Mauro Icardi.

Antes de su performance, Wanda Nara mantuvo un simpático intercambio con Milly Carlucci, histórica conductora del ciclo. La presentadora recordó entre risas que en su última participación, la mediática argentina se había coronado campeona. Fue entonces cuando Wanda sorprendió al público al admitir que aquel trofeo, símbolo de su victoria, ya no estaba en su poder.

Intrigada, Milly Carlucci quiso saber dónde había terminado esa copa. “Era muy grande, ¿dónde la pusiste?”, preguntó. La respuesta de Wanda Nara generó un murmullo en el estudio: “Ya no la tengo”, dijo sin rodeos. Ante la incredulidad de la conductora, Wanda amplió: “No me la devolvieron. Tengo que pedirte una copia”. Su frase dejó entrever una situación no resuelta en el ámbito personal.

Sin nombrarlo directamente, todo apuntaba a su exmarido, Mauro Icardi. Y ella misma lo confirmó con ironía: “En los divorcios siempre se pierde algo… yo perdí la copa”. La respuesta desató risas y comentarios en el jurado, que no tardó en sumarse al tono distendido del momento. Una de las juezas lanzó una reflexión que pareció esconder una crítica: “Hay quien no ve a sus hijos y hay quien no ve la copa...”.

La escena se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa. Milly Carlucci, con humor, prometió gestionar una réplica del trofeo para compensar la pérdida. Wanda Nara, por su parte, tomó el asunto con filosofía y no permitió que empañara su entusiasmo en la competencia, en la que volvió a destacarse con su nueva dupla de baile.

La empresaria y conductora había llegado a Roma acompañada por tres amigas y uno de sus estilistas, preparándose con todo para su regreso al certamen. Desde sus redes sociales mostró parte del detrás de escena: desde su llegada a los estudios de RAI hasta las largas horas de ensayo con su compañero Yovanny Moreta Felis, quien también compartió imágenes de los entrenamientos.

En la pista, Wanda Nara deslumbró con una coreografía que puso de pie al jurado. Con un vestido negro al cuerpo y mucha actitud, volvió a demostrar que sigue siendo una de las favoritas del público. Su performance fue celebrada con entusiasmo tanto por los presentes como por sus seguidores en redes, donde compartió postales del momento.

Este regreso no fue casual: semanas antes, Wanda Nara había atravesado una audiencia judicial con Icardi por su proceso de divorcio. Con esa tensión todavía latente, su participación en Bailando con le Stelle funcionó como una especie de revancha emocional. Aunque perdió la copa original, se llevó otra victoria... y quizás, pronto, una nueva réplica para exhibir en su casa.