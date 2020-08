Turistas querían disfrutar la nieve pero no pudieron ingresar

Turistas no pudieron ingresar a Junín de los Andes por no pertenecer a la microrregión sur. (FM Cuasar)

Aprovechando tal vez el fin de semana largo y la habilitación del turismo en las microrregiones, fueron varios los turistas que llegaron el viernes hasta el control de Junín de los Andes, pero la gran mayoría tuvo que volver a su casa o al menos salir de allí.

Si bien todos contaban con su permisos correspondientes, no pudieron ingresar porque tenían domicilio en Cutral Co, Las Lajas, Picún Leufú y Piedra del Águila, entre otras localidades, que no pertenecen a la microrregión sur. Al ser consultados a los viajantes por los motivos del viaje justificaron que lo hacían para esquiar y visitar a familiares, según detallaron fuentes al medio local FM Cuasar.

¿Confusión o error de interpretación? El gobierno provincial esta semana dio a conocer las seis microrregiones habilitadas para hacer turismo entre localidades libres de Covid-19. Es decir que el desplazamiento se puede hacer siempre que el origen y el destino pertenezcan a la misma microrregión, para esto además se habilitó un permiso especial al que se puede acceder desde https://formulario-ddjj.argentina.gob.ar/certificado/neuquen/categoria/10

Las seis microrregiones que detalla la resolución 56/20 son:

Microrregión Sur: integrada por las localidades de Villa La Angostura, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Pilo Lil, Villa Traful.

Microrregión Sur Este: integrada por Piedra del Águila, Santo Tomás, Picún Leufú, El Sauce, Paso Aguerre, Villa El Chocón.

Microrregión Norte: integrada por Varvarco, Manzano Amargo, Coyuco-Cochico, Chos Malal, Las Ovejas, Huinganco, Andacollo, Villa del Nahueve, Barrancas, Buta Ranquil, Villa del Curi Leuvu, Tricao Malal, Los Miches, Los Guañacos, El Cholar, El Huecú, Taquimilán, Chorriaca.

Microrregión Centro Oeste: integrada por Zapala, Las Coloradas, Villa del Puente Picún Leufú, Mariano Moreno, Ramón Castro, Las Lajas, Bajada del Agrio, Covunco, Los Catutos, Caviahue -Copahue, Loncopué, Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé.

Microrregión Centro Este: integrada por Añelo, Aguada San Roque, Rincón de los Sauces, Octavio Pico, Los Chihuidos, Quili Malal y Sauzal Bonito

Microrregión Confluencia: integrada por la ciudad de Neuquén, Plottier, Senillosa, San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Centenario, Plaza Huincul y Cutral Có.