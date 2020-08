Buscan aquietar el conflicto por tierras en Villa Mascardi

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras tuvo una extensa jornada de reuniones en distintos despachos del gobierno Nacional. La crecida de violencia en la usurpación de tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi, es un tema que la dejó en una posición incomoda y fue e Buenos Aires a buscar soluciones. Por el momento sólo trajo como respuesta una nueva ronda de diálogo para tratar de calmar la situación.

Tanto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y su par de Seguridad, Sabina Frederic, se comprometieron la gobernadora, a participar de una mesa de dialogo con los vecinos de Villa Mascardi, quienes denuncian saqueos y ataques a sus propiedades y encontrar una solución pacífica al conflicto que lleva más de tres años.

Si algunos vecinos están molestos y aunque sus posturas sean duras pero siempre en el marco de un diálogo democrático y sin amenazas estamos dispuestos a escucharlos y a sentarnos a dialogar

De esta manera el gobierno nacional retrocede luego de la denuncia presentada por Frederic contra los mismos vecinos que, armados con palos piedras y gomeras, convocaban a una movilización hacia a zona de usurpación. “Si algunos vecinos están molestos y aunque sus posturas sean duras pero siempre en el marco de un diálogo democrático y sin amenazas estamos dispuestos a escucharlos y a sentarnos a dialogar”, aseguró el secretario del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fucks. También el funcionario aclaró que el Gobierno se sentará a hablar con los mapuches que ocupan las tierras del Villa Mascardi de quienes, dijeron, “no se aceptará el nivel de tensión y violencia que han mostrado”.

El compromiso del gabinete de Alberto Fernández es tratar de pacificar la zona. "Se buscará bajar los niveles de tensiones que hay de ambos lados y se tratará de escuchar a todos los sectores involucrados”, aseguraron. La gobernadora Carreras aseguró que "el diálogo es el camino y la democracia es el camino que debemos buscar. Pero también entendemos que los vecinos de la región están sufriendo el accionar de grupos que violan las propiedades y hay que abordar esa cuestión con firmeza”, confirmaron desde la jefatura de Gabinete.

Con el antecedente del crimen de Rafael Nahuel en manos de prefectura durante la gestión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al frente de Seguridad, los funcionarios nacionales se comprometieron a dialogar, incluso si existiera una orden de desalojo por parte de la Justicia. Para Carreras, en la reunión hubo “voces sensatas y reclamos coherentes” y confirmó que por ahora mantendrá en la zona de Villa Mascardi una vigilancia permanente de Gendarmería para evitar enfrentamientos en la zona del conflicto.

Luego en sus redes sociales, Carreras ponderó el diálogo para destrabar el problema. "En base al diálogo y buscando soluciones en conjunto, nos reunimos hoy con el jefe del Gabinete nacional, Santiago Cafiero y las ministras de Seguridad y de Justicia Sabina Frederic y Marcela Losardo respectivamente, con el objeto de tratar la ocupación de tierras de origen federal tanto en Villa Mascardi como en El Bolsón, para levar paz y tranquilidad a nuestras comunidades, evitando caminos de confrontación".

En tanto, desde la Fiscalía Federal de Bariloche, se pidió desestimar la denuncia penal realizada por Frederic a los vecinos que el sábado pasado marcharon contra la ocupación de tierras en Villa Mascardi por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Tras este revés, trascendió que el Gobierno descartó la posibilidad de presentarse como querellante contra los vecinos que quieren apoyar a los habitantes de Villa Mascardi.

Para la fiscal Silvana Little los hechos denunciados por el Ministerio de Seguridad no constituyen delito y que no puede cercenarse el derecho constitucional de la ciudadanía a manifestarse. “No corresponde iniciar un proceso penal en orden al hecho denunciado, por lo que deben desestimarse estas actuaciones por inexistencia de delito”, dice en su resolución.

Una posición totalmente opuesta a la manifestada por la ministra de Seguridad en su denuncia, que acusó a los manifestantes de buscar incurrir en los delitos penales de “amenazas simples, coactivas y agravadas (genéricamente mencionadas), extorsión, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública, apología del crimen y resistencia a la autoridad”.