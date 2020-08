Villa Mascardi: Carreras busca soluciones en Buenos Aires

El conflicto en Villa Mascardi generó este fin de semana enojos y malestares. Ante el llamado de un grupo de vecinos a movilizarse armados contra la comunidad mapuche, el ministerio de Seguridad de la Nación denunció a quienes puedan resultar responsables de “instigación a cometer delitos”,” apología del crimen” y “asociación ilícita”.

La Gobernadora Arabela Carreras dialogó el sábado a la tarde con los vecinos que se manifestaron en la ruta 40 en la zona del Lago Gutierrez y adelantó una próxima reunión con la ministra Frederic.

Carreras mantuvo un diálogo con los manifestantes y coordinó una próxima reunión con ellos, para el próximo sábado 6. “Ustedes son vecinos honestos y de buena voluntad. Estoy segura que quieren vivir en paz igual que yo. No esperen manifestaciones o incitaciones”, manifestó la Mandataria.

Hoy la gobernadora tiene algunos encuentros con autoridades nacionales. Está previsto al mediodía una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa de Gobierno donde se analizará la situación sanitaria de la provincia a partir de los contagios que se registraron en las últimas semanas.

En tanto por la tarde Carreras también tendrá un encuentro con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Le pedirá evitar que Villa Mascardi se desborde en un foco de conflicto imparable. Carreras quiere una solución de fondo a la toma de tierras, pero además buscará plantearle una visión diferente de los grupos que marcharon el sábado en contra de la toma de terrenos y que fueron denunciados por la Nación por “apología del crimen”

El senador nacional y ex gobernador por JSRN, Alberto Wereltineck, utilizó las redes sociales para referirse a la denuncia realizada por la ministra de seguridad de la Nación, Sabrina Frederic

Weretilneck señaló que «la denuncia contra los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que se manifestaron pacíficamente, es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas».

Agregó que «pensar que este conflicto es simplemente de carácter local o por la tenencia de algunas hectáreas de tierra pública, es de funcionarios inocentes».

«Hay datos creíbles de que hay activistas infiltrados en la toma que provienen de agrupaciones de Provincia de Buenos Aires», dijo el senador nacional.

«El no reconocimiento de la Argentina como Nación y de nuestros Símbolos Patrios, el no reconocimiento de las autoridades electas democráticamente por los ciudadanos, y el no reconocimiento a la propiedad estatal y privada, es la postura ideológica de este grupo violento y extremo», señaló Weretilneck

Indicó además que «ni siquiera están inscriptos en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Este conflicto tiene su inspiración y modelo en el conflicto que se da en la Araucanía Chilena, de enorme gravedad en todos los aspectos, con pérdidas de vidas, violencia y alto costo económico. Aquí roban, destrozan, queman, amenazan y lesionan a la gente de Villa Mascardi y a quienes transitan por la Ruta Nacional 40. Poseen armas de fuego largas y cortas, y las han usado en varios de los actos delictivos cometidos, además de armas blancas, boleadoras, gomeras y palos», acotó.

Weretilneck expresó que «entendemos que el diálogo y la resolución pacífica es el único camino para encontrar una salida, pero para ello hace falta una mayor presencia del Estado Nacional y un compromiso estable y permanente: exigimos una urgente solución a este conflicto”.