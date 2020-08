Un vídeo de maestro abusador provocó enojo de familiares

Impotencia e indignación expresaron los familiares de las niñas de la Escuela N° 38 de Stefenelli de General Roca que denunciaron al exdocente Javier Bernel por abuso sexual.

Es que se apareció un video de Bernel en el interior de la cárcel de Roca. En las imágenes se ve al docente condenado a 13 años de prisión por abusar sexualmente a 10 niñas, tomando mates y compartiendo una mesa junto a agentes penitenciarios en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de Roca.

El video se habría grabado antes de que se conozca la sentencia al exdocente, pero se hicieron públicas en las últimas horas.

Marina Muñoz es madre de una de las niñas que asistían a las clases de Bernel. Expresó a través de las redes sociales “estoy impactada. justicia dicen? no pretendo tortura, pero no acepto privilegios. quiero aclarar que no son los penitenciarios quienes lo protegen a Bernel. son los policías o un policía de jerarquía... y quiero respuestas.

¿PUEDE tener PRIVILEGIOS un tipo así? estoy como aturdida por las noticias..."

Hace unos días el Tribunal de Impugnación confirmó la prisión preventiva que cumple Bernel hasta que la sentencia cobre firmeza, o sea revocada.

El proceso judicial

En diciembre de 2019 un Tribunal condenó a Bernel a 13 años de prisión por ser autor de los delitos de abuso sexual simple, agravado por ser encargado de la educación de las víctimas, en perjuicio de diez alumnas.

En junio de 2020, tras una audiencia que se realizó de manera virtual debido a la pandemia, el Tribunal de Impugnación confirmó desde Viedma aquella sentencia y le agregó una condena por un hecho de “tentativa de abuso sexual simple” en perjuicio de otra alumna, manteniendo el monto final de la pena.

En julio de 2020, también por audiencia virtual, el Tribunal de Juicio de Roca rechazó un planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva que cumple el imputado “hasta que la sentencia cobre firmeza, o sea revocada”. En la misma resolución, los jueces también denegaron un pedido de prisión domiciliaria.

En tanto la defensa reclamó que se habían agotado para Bernel los 18 meses de prisión preventiva que autoriza, como máximo, el Código Procesal Penal, por lo que el imputado -condenado en doble instancia, pero sin sentencia firme- debía ser puesto en libertad a la espera de la resolución definitiva de su situación procesal.