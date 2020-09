Los contagios en Piedra del Águila surgieron por una reunión familiar

El intendente de la ciudad de Piedra del Águila, Julio Hernández, confirmó que el equipo de salud está rastreando los contactos estrechos de las personas que durante esta semana arrojaron resultado positivo. El fin de semana pasado “fue caótico” porque los contagios surgieron de una reunión de una familia muy numerosa en Santo Tomás.

“Derivó desde la comuna vecina, muchas familias de Piedra del Águila tienen contactos en Santo Tomás, obviamente que la falencia fue seguir insistiendo con las reuniones sociales y familiares” dijo Hernández esta tarde en Cambio de Aire por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias. Relató que la reunión surgió porque nietos, amigos y vecinos fueron a visitar a una abuela que estaba enferma. De allí empezaron a surgir varios focos de contagio, que no solo generó que se tengan que aislar de manera preventiva a más de 100 personas, entre familiares, amigos y vecinos, sino que además el caso cero no se pudo establecer porque la gente sigue dando versiones cruzadas de los encuentros.

Hoy la localidad tiene 10 casos positivos, entre ellos una persona del equipo de salud, y todos hasta el momento presentan síntomas leves. En cuanto a la disponibilidad de camas, cuentan con 30 camas en el albergue municipal y el hospital con 25 y un ala con más de 7 camas específicas para Covid.

Se espera que surjan más casos, “pero no una gran cantidad” dijo en intendente. Se está trabajando con la prevención afirmó, y destacó que nunca estuvieron en Fase 1, no lo analizan en lo inmediato pero están evaluando cómo terminará la semana para tomar otras medidas de prevención. “Apostamos al trabajo que podemos hacer con el vecino, que va a entender que lo más dañino hoy es la reunión familiar y social”.

“Nosotros trabajamos fuertemente desde marzo” remarcó Hernández, con el parque eólico se siguió recibiendo gente de Buenos Aires y de Bahía Blanca, después en la temporada de invierno con los camiones varados y colectivos llenos de gente, se les buscaba albergue en la ciudad, “un sinfín de problemas de los cuales salimos airosos. Nos tiramos a relajar porque había pasado mucho tiempo, estaba lejos el virus, y de golpe llega por un lugar que no teníamos previsto y diseminado rapidísimo” lamentó el intendente.

Pero la noticia también fue Sauzal Bonito, que registró un caso positivo y el Jefe Comunal Fernando Wircaleo reconoció, también que podía pasar en cualquier momento, ya que están rodeados de localidades con casos activos.

El caso se detectó porque la persona debía realizarse un estudio y por protocolo se la hisopó, Wircaleo dijo que hasta el momento no presenta síntomas. Mientras tanto desde el área de salud se está investigando dónde podría haberse contagiado y por prevención se aislaron varias personas pero que no tuvieron contacto estrecho. Lo que sí se determinó es que hasta tanto se establezca el caso cero, Sauzal Bonito vuelve a Fase 1 por prevención.