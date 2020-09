Neuquén marca otro récord con 8 muertos en 24 horas

Ya hace varias semanas que los números por nuevos contagios en Neuquén superan ampliamente el centenar por cada jornada. No obstante, siguen siendo relativas las mediciones, porque los criterios para realizar los testeos y sus resultados, tardan varios días. Pero lo que no tiene doble lectura son los decesos: en un día, se reportaron 8 muertes, con casos donde no pertenecían a un grupo de riesgo, por la edad ni por la presencia exclusiva de enfermedades de base.

La información del Comité de Emergencia de la provincia indicó en la noche del martes que en total se reportaron 182 nuevos casos y 8 decesos. Es la primera vez que se informa un número tan alto de muertes, en un día.

El mismo informe detalló sobre los decesos: Se trata de un varón de 59 años, de Centenario, que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; una mujer de 83 años, de San Patricio del Chañar, con comorbilidades (enfermedad neurológica crónica), que se encontraba internada en un efector de Centenario; un varón de 84 años, de Centenario, sin comorbilidades, que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 78 años, de Centenario, con comorbilidades (diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; una mujer de 67 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, vasculopatía periférica), que se encontraba internada en un efector de la ciudad; un varón de 53 años, de Centenario, sin comorbilidades, que se encontraba internado en un efector de la ciudad; una mujer de 59 años, de Centenario, con comorbilidades (diabetes y obesidad), que se encontraba internada en un efector de la ciudad; y un varón de 65 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal), que se encontraba internado en un efector de la ciudad.

Esas cifras encienden una luz roja no sólo por la cantidad, sino por las características. Hasta ahora, el promedio de edad de las personas que fallecieron en Neuquén por el Covid 19 es de 71,4 años y el informe de esta noche evidencia la mitad de casos entre los 53 y los 65 años pero, además, no todas presentaban comorbilidades.

Con estos números, la provincia contabiliza 94 víctimas fatales desde que se declaró la pandemia, en marzo pasado. Y en cuanto a los contagios, a la fecha el total es de 5.671, con 2.792 casos activos, con una ocupación de camas de Terapia Intensiva de 96 por ciento.