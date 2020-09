Neuquén superó los 100 muertos por Coronavirus

La pandemia continúa golpeando duro a la región. Las camas de terapia intensiva se ocupan cada vez más llegando a números críticos. Los trabajadores de la salud que cumplen un rol primordial no dan abasto. Y por segundo día consecutivo, se reportaron 8 nuevas muertes en Neuquén. El total de la cifra de fallecidos en la provincia ahora suma 102.

Además, el total de personas con confirmación de COVID-19 positivo que se informan en el día de la fecha, doscientas cuarenta y una (241).

Según el comunicado de hoy, quienes perdieron la vida por Coronavirus en Neuquén fueron:

Un varón de 50 años, de Neuquén capital, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internado en un efector de dicha ciudad; una mujer de 61 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, con comorbilidades (diabetes); un varón de 73 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca), que se encontraba internado en un efector de dicha ciudad; un varón de 77 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internado en un efector de dicha ciudad; una mujer de 72 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internada en un efector de dicha ciudad; y un varón de 68 años, de Cutral Co, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes), que se encontraba internado en un efector de dicha ciudad.

El dato que en medio de tanto dramatismo, trae una luz de esperanza es que los recuperados registrados en el día de hoy fueron ciento cincuenta y ocho (158):

90 personas de Neuquén capital, 16 personas de Cutral Co, 15 personas de Senillosa, 12 personas de Centenario, 9 personas de Plottier, 7 personas de Rincón de los Sauces, 6 personas de Plaza Huincul, 1 persona de Añelo, 1 persona de Las Ovejas y 1 persona de Zapala. Se trata de 72 mujeres y 86 varones, cuyas edades oscilan entre los 7 y 72 años.