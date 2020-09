Denuncian robos pero la Policía está abocada a la cuarentena

Comerciantes de la calle Godoy, de la ciudad de Neuquén, denuncian una ola de robos y aseguran que cuando piden ayuda, el personal policial les responde que está abocado al control de la circulación de los ciudadanos. “Esto recién empieza” dijo Georgina una de la referentes. “En un tiempo, que va a haber más necesidad, mas hambre va a estar más complicado, y si el gobierno no prevé esta ola de delincuencia ¿después quien la para?”.

Varios robos fueron denunciados, pero cansados de la situación ya no se preocupan por ir a la comisaría. Durante la madrugada del martes arrancaron la reja de una peluquería, a la tarde a una empleada de la pizzería ubicada en calle Godoy y Pilar le robaron la bicicleta, al panadero la semana pasada le robaron la camioneta, que afortunadamente pudo recuperar, también a una empleada de una heladería le sacaron la cartera, detalló Georgina en Cambio de Aire por AM 550.

Ante la preocupación pidieron una reunión con el Comisario Troncoso, de la Comisaría 16, quien les explicó que solo cuentan con dos móviles y que están ocupados en el control de DNI de los ciudadanos, pero se comprometió a realizar rondines durante la madrugada.

La vocera de los comerciantes indicó que las cámaras de seguridad no estarían siendo operadas porque uno de los robos debería haber sido captado las imágenes sin embargo no hubo intervención policial como sí sucedía antes. Insistió en el pedido, “necesitamos que el gobierno nos brinde seguridad, están muy abocados en controlar el virus, que está perfecto, pero no descuidemos la seguridad que es muy importante para el ciudadano común”.

Mirá el video, de cómo en segundos, roban una bicicleta: