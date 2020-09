Koopmann: es necesario ya el plan gas para reactivar

El vicegobernador de la provincia de Neuquén Marcos Koopmann hizo declaraciones por AM 550 sobre la crisis energética y la creación del fondo anticíclico provincial, afirmando que, de haber tenido este fondo ya en funcionamiento "la caída del nivel económico en Neuquén hubiese sido muchísimo menor a la que está atravesando la provincia".

Sobre la crisis energética explicó: “viene golpeada por dos razones, una es la caída de precios a nivel internacional” por los conflictos geopolíticos entre los grandes productores mundiales de gas y petróleo y “después por la pandemia”. “Cae fuertemente la demanda de combustibles y eso nos llevó a una nueva caída del precio que trajo la consecuencia en la industria que se reflejó en todos estos meses”.

“No se recupera la demanda y no hay nivel de actividad” sostuvo Koopmann, “por eso necesitamos llegar a un acuerdo entre todos los actores, la provincia, la Nación, los trabajadores, las empresas operadoras, las Pymes para salir delante de esta crisis” y agregó que “la caída de demanda de combustibles no se está recuperando porque no hay actividad económica y la que hay está muy depreciada y con esos bajos indicadores de consumo, es muy bajo para lo que necesita la industria, es necesario empezar a producir nuevamente”

“No hay una proyección estable a largo plazo y esa es la preocupación que tenemos que enfrentar hoy, empezar a resolver cómo se estimula nuevamente la demanda, para que haya producción y que genere trabajo y desarrollo de las Pymes y las operadoras de Neuquén”

El vicegobernador planteó que una salida es potenciar el gas, “un plan gas que estimule la inversión en el gas ” pero que se ejecute ahora “para poder llegar al 2021 con producción suficiente para abastecer el mercado interno y no tener que volver a importar gas “con este plan las operadoras volverían a desarrollarse, es una de las medidas en lo inmediato” , en cuanto al petróleo “tener un precio sostén de mercado que sea competitivo para que las empresas inviertan y para que las pymes tengan trabajo”.

Hoy “lo que más afecta a la proyección es la escasez de generación de negocios, al no haber demanda y nivel de actividad, porque una vez que empieza la demanda de actividad, aparece la financiación”.

En cuanto al fondo anticíclico remarcó que es una “herramienta fiscal muy fuerte para generar una provincia mucho más planificada, al tener una provincia con una dependencia de la producción de los hidrocarburos, al estar en baja tienen una repercusión en las arcas provinciales y municipales muy fuertes”, con producción en alta hay recursos excedentes, “que hay que pensar cómo ahorrarlos para cuando haya bajas pensar cómo gastarlos”.