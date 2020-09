Se analizan otras terapias para evitar llegar al respirador

Luego de acordar el funcionamiento de los equipos de especialistas que llegaron desde Nación para colaborar con la crisis sanitaria que sufre todo el Alto Valle y General Roca en particular, desde la cartera nacional se analizan los tratamientos que se brindan y evitar que los pacientes lleguen a la asistencia respiratoria mecánica, donde se registra el mayor número de muertes por Covid.

La mortalidad de pacientes que están en respirador es muy alta. Entonces se analizan otra terapéutica complementaria para evitar que el paciente no llegue al respirador

Si bien no se quiso referir específicamente a las medidas implementadas desde la cartera provincial, el jefe del equipo de profesionales de salud de Nación, Rubén Tardetti aseguró que la presencia de los terapistas en Roca "no solo pasa por sumar más camas, sino también por incorporar otras estrategias". Y lo relacionó con el elevado índice de letalidad que está teniendo Río Negro: "La mortalidad de pacientes que están en respirador es muy alta. Entonces se analizan otra terapéutica complementaria para evitar que el paciente no llegue al respirador".

Río Negro tiene el tercer peor índice de mortalidad por coronavirus en todo el país, por sobre distritos de mayor población y muchos más contagios, sólo superada en el ranking por Chaco y La Rioja. Hasta ayer se habían registrado 225 muertos desde que arrancó la pandemia.

El médico que llegó junto con los especialistas que envió el estado nacional, participó de una conferencia de prensa junto con el ministro de Salud rionegrino, Fabián Zgaib; el subsecretario de Salud de Nación, Alejandro Collia y la directora del hospital roquense, Ana Senesi. Todos remarcaron permanentemente la disposición del gobierno nacional de "ayudar y poner los recursos humanos que se necesiten en donde se se necesiten".

En cuanto a la cantidad de camas, confirmaron que se ampliará la capacidad de UTI que funciona en el Hospital Ernesto Accame de Allen, pero que depende del personal de Roca. En un primer momento se agregarán 4 camas y luego dos más. Aunque no precisaron si estas forman parte del anuncio realizado la semana pasada por el Minsiterio, que además incluía una nueva sala para pacientes moderados, que funcionará en el edificio del viejo hospital de esa ciudad.

Si bien ayer, la Secretaria de Salud, Mercedes Iberó reconoció que los profesionales se quedarían una semana en la provincia y luego podría venir otro grupo por 7 días más, en la conferencia manifestaron que el refuerzo de personal para la unidades de terapia intensiva "se va a sostener en el tiempo".