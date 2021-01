"Carreras propone la destrucción de la Salud Pública"

Siguen los reclamos de los autoconvocados de Salud en Río Negro. “La gobernadora de Rio Negro, sus funcionarios de primera línea: economía, salud, trabajo, Gobierno y Función Pública, junto con ATE continúan proponiendo la destrucción de la Salud Publica provincial y su recurso humano manifestaron los hospitalarios.

Expresaron que “en la reunión realizada en Cipolletti el 22 de diciembre desde el gobierno propusieron un esquema para pasar las sumas no remunerativas a remunerativas en un proceso de 5 años. Es que el 60% del sueldo de los trabajadores de salud es en negro. Señalaron que luego de una larga exposición, se comprometieron a enviar la propuesta para el análisis y posterior discusión en la reunión fijada para hoy 12 de enero, pero lamentablemente, y luego de alguna reunión con gobernadora, no lo enviaron.

Los autoconvocados de salud indicaron que Carreras, Buteler, Stopiello y Zgaib se tomaron las fiestas para dilatar posibles respuestas al sector salud, y continúan “vacacionando” políticamente sobre los problemas de la salud pública provincial, desconociendo que desde hace años nos llevaron a esta situación, y fundamentalmente desconociendo que el sistema público de salud avanza hacia medidas contundentes

Juntos Somos Río Negro, a través de su equipo de gestión propone dilatar la discusión sobre la situación de salud que desde septiembre del año pasado nos ha convocado en un reclamo justo, racional, y que cuenta con acompañamiento de la comunidad. Una vez más queda en evidencia la falta de decisión política para encontrar soluciones. Una vez más, incumplen con lo acordado. Son veloces y ágiles con sus intendentes afines para abrir las rutas y permitir el ingreso del turismo, para permitir el aumento de contagios de Covid, mientras no controlan, no cuidan y recargan el sistema de salud ya angustiosamente lastimado por su gestión que no encuentra el norte, ni quiere buscar soluciones.

La pandemia lejos de terminar, registra un aumento de casos que se ve reflejado en la ocupación de camas, en la posibilidad de saturación del sistema, en equipos de trabajo desbastados y en la pérdida irreparable de compañeros. Seguimos siendo imprescindibles, pero el gobierno sigue sin reconocernos.

Nos mantenemos en estado de movilización y asamblea permanente en todos los hospitales de la provincia, advirtieron