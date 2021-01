Médicos esperan hoy respuesta por crisis en Terapia Intensiva

Los médicos de Terapia Intensiva del principal hospital neuquino, el Castro Rendón, esperan que este lunes responda el Gobierno neuquino sobre el amparo presentado para garantizar el servicio; ya que el martes a la mañana vence el plazo. Aseguran que el servicio está colapsado, piden mejores condiciones laborales y la justicia hizo lugar a su reclamo.

La medida fue aceptada por la jueza Elizabeth García Fleiss y el gobierno neuquino tiene plazo para responder hasta el martes a las 10 de la mañana, aunque se preveían novedades este lunes. Mientras se dirimen los plazos finitos, en principio hay dos lecturas sobre la situación: por un lado, al tratarse del servicio del principal hospital de la provincia, su crisis se considera un efecto espejo y dominó sobre el resto de los nosocomios del interior. Por el otro, desde el Gobierno puntualmente, se aclara que no son todos los terapistas, puesto que los del interior no están incluidos en la rúbrica de los 11 médicos que oficializaron el amparo, junto a dos jefes del Hospital Castro Rendón. De hecho, en las últimas horas se dialogó con los profesionales de otros hospitales para poder conocer su opinión y contar con un relevamiento provincial.

El abogado querellante de los galenos, Hernán Kees, no descartó que, en caso de no resolverse la situación, se produzcan renuncias masivas. Días atrás, en diálogo con 24/7, opinó que “la situación no es instantánea, es una situación de arrastre”, aunque quedó expuesta en carne viva con esta pandemia.

De acuerdo al planteo realizado, en las actuales situaciones, los médicos intensivistas del hospital regional realizan en promedio, por mes, unas 22 guardias. De acuerdo al convenio colectivo de trabajo que rige para el sector de Salud Pública -explicó Kees- deberían tener 30 horas semanales y 120 mensuales, aunque la realidad es de aproximadamente 66 horas semanales, es decir, casi 12 horas por día y 264 mensuales, el doble de lo establecido. Por ello, a criterio de los médicos, el servicio está colapsado y exigen que el gobierno neuquino les garantice un plantel mínimo por guardia, provisión de medicamentos en el sector y mejores condiciones de trabajo.