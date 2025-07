“Terminé en el hospital”: La Joaqui habló del terrible accidente que sufrió en Europa

Con la ilusión de poder llevar su música a distintas partes del mundo, La Joaqui partió a Europa para realizar una de las giras más importantes de lo que va de su carrera. Sin embargo, más allá de poder subirse a los escenarios, un problema de salud la tiene a maltraer, ya que subrió un accidente que preocupó a todos.

El objetivo de la cantante lo cumplió, ya que realizó recitales en Italia y España, sin embargo, las cosas no se dieron como lo imaginó. Sucede que en medio de un show tuvo un accidente que le causó un gran dolor. Si bien logró terminar con su show, debió ser trasladada al hospital de forma inmediata.

Luego de la situación que atravesó, La Joaqui realizó un posteo en el que comentó qué fue lo que le ocurrió. Es que quienes se encontraban en el público no terminaron de entender por qué su show se dio de este modo: "Hice un mal movimiento y me disloqué la clavícula".

Más allá de este posteo, para llevar tranquilidad, realizó un video en el que contó que su situación había mejorado luego de su paso por el hospital: “Aparezco. Soy la persona con más suerte del mundo. Quiero agradecerles por los mensajes y disipar la preocupación. Salgo con estos parches en los ojos para que no se note que lloré”.

Es que la situación le generó una enorme angustia a la cantante, sobre todo por el hecho de que las cosas no hayan salido como pensaba. Fue así como le dedicó un mensaje a quienes la bancaron ante lo ocurrido en el escenario: “Toda la gente del festival nos colaboró un montón, nos llevó al hospital…”

“A las chicas del hospital que fueron un amor conmigo pero me olvidé de preguntarles el nombre. La verdad agradezco a los que estaban en el show y pido disculpas si los 40 minutos restantes del show los hice tiesa pero no quería cortarlo, quería cumplir pero tenía mucho dolor", indicó con lamento por no poder cerrar con sus bailes y movimientos que también hacen delirar al público.

Por lo pronto, en las redes sociales sus seguidores se preocuparon por La Joaqui pero rápidamente aparecieron para brindarle todo el apoyo por su situación. Además, cerró dejando en claro que más allá de su situación, seguirá adelante con los compromisos que tenía pactados.