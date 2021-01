Repudian escrache al intendente de Bariloche

Los funcionarios del gabinete municipal de la gestión del intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso manifestaron “el más fuerte repudio a la actitud amenazante, patoteril y violenta ejercida por un grupo de guardavidas el 31 de diciembre, en un acto que no se condice con los más básicos valores de respeto en nuestra comunidad, y por el que presentaremos formalmente una denuncia penal ante la Justicia”, sostuvieron

El jueves 31, un grupo de guardavidas -quienes no aprobaron o no se presentaron a ninguna de las reválidas a las que convocó la municipalidad- se hizo presente en la vivienda particular de Gennuso para realizar un escrache a partir del conflicto que vienen manteniendo con la comuna por el servicio de seguridad en playas para la temporada.

“Se trata de la gota que colmó el vaso tras semanas de comportamientos violentos que vienen escalando en magnitud. Desde pintadas en edificios públicos y agresiones en redes sociales, pasaron luego a los insultos misóginos y homofóbicos contra la Subsecretaria de Protección Civil Patricia Díaz (que derivó en una denuncia ante el INADI). Y ahora, desconociendo los límites más básicos del respeto, cruzaron la línea de lo tolerable agrediendo al Intendente y su familia en su propia casa, ingresando al predio, colgando carteles y banderas”, agregaron

“Y todo esto se da tras numerosas oportunidades brindadas por la municipalidad a este grupo de guardavidas, con propuestas de lo más diversas que siempre fueron rechazadas, con requerimientos incumplibles en un contexto de emergencia económica como el que estamos viviendo a partir de una pandemia inédita, pretendiendo privilegios en las condiciones laborales a los que no accede ningún trabajador de la planta municipal, ya sea permanente, contratado o personal político, habiendo incluso boicoteado los exámenes de aptitud física tratando de impedir que otros guardavidas pudieran acceder a la reválida”, sostuvieron los funcionarios

“Expresamos que ningún reclamo justifica la agresión al Intendente y a sus familiares; hechos como los del 31 de diciembre muestran a las claras el nivel de violencia que exhiben estas personas, y nos preguntamos si así es como quieren demostrarle a la comunidad que son capaces de cuidar a otras personas. Reiteramos nuestro más enérgico repudio a esta situación, que ya excede todo límite de tolerancia”, finalizaron