La política de campaña llenó la celebración de una radio

En la noche del lunes 11 de octubre en el Complejo Cultural de Cipolletti se festejaron los 58 años de la creación de LU19 La Voz del Comahue (AM690), actualmente la radio del Estado rionegrino. La dirección hoy está a cargo del locutor Diego Navarro. La fiesta se organizó con el apoyo del Municipio de la ciudad y con la presencia de la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y altos funcionarios de su gabinete.

Una convocatoria que despertó expectativas en la comunidad de oyentes de la emisora y congregó a un número importante de público al teatro.

En un escenario con buen sonido y luces se desplegó un acto que tuvo más de protocolar que de cumpleaños. El director habló sobre la importancia del medio y sus hacedores poniendo el peso en el logro de Alberto Weretilneck, Gobernador entonces y hoy Senador, al presentar el proyecto en la Legislatura Rionegrina para estatizar el medio en el año 2014.

Después de sucesivos empresarios dueños del mismo que llevaron a una situación de empobrecimiento y falta de pago a los empleados, un rescate de esa naturaleza fue sumamente necesario e importante, sin dudar. Se recobró la seguridad salarial, la dignidad de reconocer el trabajo con justicia. Recordar ese hecho político y aplaudirlo no habilita a que en plena fiesta de cumpleaños y a punto de soplar las velitas, solo se escuche por varias veces repetido, el nombre del Senador y que cada uno que subiera al escenario se descosiera en halagos. Si era justo, resultó empalagoso.

Representando genuinamente a la radio, habló una empleada administrativa con 38 años de ejercicio y fue el único momento que se sintió una vibración emotiva. Como un paso rápido se nombró a Linares (recordado programa de tangos) y a Gustavo Monti (programa legendario de folklore).

Hubo flores, abrazos, aplausos y confesiones como la de Marta Milesi que dijo que ella en ese entonces era adversaria de Weretilneck y había votado en contra del proyecto(sic), pero que ahora están juntos. Una situación estrictamente política que nada tenía que ver con el dulce de leche y la chocolatada que esperábamos con el “¡que lo cumpla feliz!”.

La formalidad a la que se iba llevando el acto, se sumó una caterva de esas frases armadas para tal fin: las bondades de una radio, su compromiso con la comunidad, el sacrificio de los trabajadores, el amor por la comunicación etc. No hubo una palabra para Adolfo Turrín, Abraham Tomé, Jorge Garro, Lucho Gil, Ocampo, Miguel A. Sciutto, Miguel Angel Merellano, Wilmar Caballero, José Luis Datri, Marina López (bodas de oro en la emisora y en el micrófono, una caso excepcional), Victor Ludueña, Oscar Stikel, Negro Salamanca, Gabriel Gutierrez, Mario Fiorotto, y tantos que no alcanzaría este espacio para nombrarlos. En tiempo de la dictadura, hubo mucha tela para cortar, pero creo que merece un espacio aparte.

Un medio de comunicación siempre es un ida y vuelta entre el que está detrás del micrófono y el oyente. Todo lo demás está para servir, atender, entender, dar los recursos para que ese milagro suceda.

Es lamentable haber perdido la oportunidad de contar la historia de esta querida LU19, con sus errores y aciertos, con responsabilidades definidas y con nombres vivos.

Estar en campaña, no es un pecado. Lo es si en su marco se habla de logros partidarios, porque en materia de medios, el partido lo gana o lo pierde minuto a minuto el que se planta frente al fierrito.