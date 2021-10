Di Giácomo: “Soria puso en peligro la salud de los roquenses”

Se realizó este fin de semana largo la primera Fiesta de la Sidra en Roca. Más allá del éxito que tuvo en cuanto a la participación del público y de emprendimientos sidreros, la polémica estalló con el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo.

A través de una carta pública, el diputado rionegrino señalo que “celebro que haya tenido una iniciativa tan loable como reconocer a un producto emblemático como la sidra en un festival en nuestra querida localidad. Sin embargo, permítame unas reflexiones porque una vez más parece no entender que Roca es mucho más que una familia, la suya, los Soria”.

Agregó que “gobiernan desde hace casi 18 años y usted actúa como si Roca fuera su casa, en la que sí sin dudas es dueña de hacer lo que quiera. Pero debe respetar las institucionalidades y además las responsabilidades que los vecinos le delegan. No puede atropellar a todas las instituciones y faltarles el respeto a los vecinos, a los productores y mucho menos al resto de los departamentos del gobierno Provincial y Nacional. Su padre nunca hubiese hecho esto porque era un hombre temperamental, comprometido, ejecutivo y respetaba al pie de la letra la institucionalidad. Un hombre hecho y derecho con códigos para la política y la vida”.

Di Giácomo expresó que “lo que debiera ser una fiesta de los roquenses lo convirtió en un acto de campaña política. En primer lugar, no convocó a nadie por fuera de su municipio, ni del orden provincial ni nacional; en segundo lugar, lo utilizó para bajar una línea política y en tercer lugar, y que considero de mayor gravedad, no controló qué productos se comercializaron, poniendo en peligro la salud de la población. Además, esto generó una competencia desleal entre productores y elaboradores regionales autorizados, con visitantes de Buenos Aires que no poseían ninguna autorización ni certificación sobre la sanidad de sus productos”.

El diputado de Juntos Somos Río Negro le preguntó a la intendenta Soria ¿sabe usted que existe una Secretaría de Alimentos y Bebidas que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación, espacio político al cual usted pertenece? ¿Sabe que existe un área del Ministerio de Salud de la Provincia que autoriza establecimientos y sus productos? ¿Está al tanto de que existe un Ministerio de Producción Provincial que tiene una Dirección de Vitivinicultura e Industrias Afines con profesionales a cargo del área? ¿Sabe usted que un municipio no es autoridad de aplicación de un código alimentario del cual usted habla con parcial conocimiento? ¿Sabe usted que más del 80% de los productos comercializados en el Festival están por fuera del código nacional alimentario?, ¿y que se ingresaron productos al festival provenientes de otras provincias sin el correcto rotulado?, ¿y que muchos productos que se vendieron no contaban con establecimientos habilitados para su elaboración?”.

“Es evidente que usted, por su nivel de prepotencia, no supo convocar a autoridades provinciales y/o nacionales para que la asesoren correctamente. Antes de poner en riesgo a los roquenses, la invito a reflexionar y cuente conmigo para hacer las gestiones necesarias ante el gobierno nacional o provincial donde hay gente capacitada y áreas específicas para poder ayudarla y acompañarla”, concluyó Di Giácomo.

Esta mañana, la intendenta María Emilia Soria le respondió. Señaló en Radio La Super de Roca que “siempre están las cítricas, estamos los que podemos hacer y equivocarnos y los que critican y no hacen nada. No voy a hablar de alguien que solo critica. Me encantaría que Di Giácomo en vez de perder el tiempo con críticas se acerque a la sidrera “La Reginense” y les dé una mano. Es una sidrera de la región que la está pasando mal, con una deuda de 5 millones de pesos que le dejó la provincia y no pueden pagar la luz. Y son trabajadores que se quedan sin sus fuentes de empleo”.