El basquetbolista que abusó de una nena no irá preso

El ex basquetbolista de Del Progreso Facundo Brizuela, encontrado culpable de abusar de una niña, no irá a la cárcel. El fallo judicial del juicio de cesura que definió la pena establece que deberá cumplir con 3 años de prisión condicional y una serie de pautas de conducta que incluye la prohibición de contacto con la víctima y no podrá salir del país. En tanto que la sentencia no contempla el tratamiento para tratar distintas problemáticas que sufre la niña que hoy tiene seis años.

El fallo que lleva la firma del juez de Juicio Maximiliano Camarda establece que Brizuela, un conocido basquetbolista bahiense que jugó en diferentes clubes del país y que en la temporada 2018/2019 llegó como refuerzo al Club Del Progreso de General Roca, deberá cumplir con una pena de 3 años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual agravado por ser guarda de la víctima. Además, durante dos años tendrá que respetar las reglas de conducta y someterse al Patronato de Presos y Liberados (PPL).

Aunque la fiscal Belén Calarco en su alegato de cesura había solicitado expresamente que se tenga en cuenta los tratamientos a los que debe ser sometida la víctima, que hoy tiene 6 años y presenta problemas psicológicos y de sobrepeso derivados del sometimiento de Brizuela, la sentencia de Camarda no contempló el costo de esos tratamientos que servirían para mejorar la calidad de vida de la menor.

En cambio, Brizuela deberá realizar tratamiento psicológico y capacitaciones en perspectiva de género y niñez. Entre las medidas de restricción que le fijó el juez, al basquetbolista se le prohíbe acercarse a la casa donde resida la menor y evitar todo contacto con ella incluso a través de terceras personas. Tampoco podrá salir del país y en caso de ir a la ciudad donde reside la niña, deberá notificar de esta situación a la Justicia una semana antes del viaje.

De acuerdo a la información que se conoció durante el juicio, Brizuela tenía un contacto estrecho con la niña de 4 años e incluso se quedaba al cuidado de ella, y fue en una de esas ocasiones que se produjo el abuso sexual. La madre de la menor tomó conocimiento del sometimiento al que fue sometida a raíz de distintos cambios de comportamiento que evidenció la niña y que luego se conocieron a través de pericias psicológicas y en Cámara Gesell pudo contar lo que le había pasado.