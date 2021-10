En Neuquén hay expectativas por fin de doble indemnización

El presidente Alberto Fernández prometió a los distintos empresarios que se reunieron en el Coloquio de Idea que la prohibición de despidos y la doble indemnización “no van a sostenerse en el tiempo”. Según explicó, fueron medidas que se adoptaron excepcionalmente por su Gobierno para atender la crisis económica provocada por la pandemia de Coronavirus.

El jefe de Estado anunció también que firmará un decreto para facilitar la inserción laboral de los beneficiaros de planes sociales. Las personas que actualmente reciben asistencia del Estado “podrán ser empleados en la actividad privada” sin perder los derechos que tienen actualmente, desarrolló.

Cómo era de esperarse dichos anuncios generaron revuelo entre los distintos sectores laborales alrededor del país y Neuquén no fue la excepción, donde el común denominador de las cámaras empresariales fue la celebración del futuro cese de medidas de emergencia laboral.

Daniel González, Presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), dialogó con el Noticiero Central de 24/ 7 Canal de Noticias y dijo que desde hace tiempo están esperando que se elimine porque es una traba a la generación de puestos de trabajo. "Ellos dicen que es una medida de excepción y que no se va a sostener en el tiempo, estaría bueno saber cuando lo van a eliminar. Cualquier empleado necesita tomar personal, pero con estas situaciones se asustan. Me parece bien que en determinadas actividades se estén eliminando los aportes patronales tambien y espero que se generalice", dijo.

Los empresarios no es que quieren pagar menos al empleado, al contrario, cuanto mas dinero entre a ese empleado mejor, porque eso acelera y aumenta el consumo. Lo que no queremos más son todos estos impuestos que nos pone el estado.

González explicó también que si uno toma todas las contribuciones que debe hacer el empleador, llega hasta el 70, 80 y el 90 porciento de lo que recibe el empleado en mano. Según el Presidente de ACIPAN, hay algunos aspectos lógicos como la ART, la obra social que no deben modificarse, pero que hay aportes irrisorios al estado que solo traban la generación de empleo genuino.

Con respecto al congelamiento de precios, González expresó: “Es una barbaridad, vamos atrasamos en el tiepo, volvemos a métodos que ya habían fracasado en los años 70. Acá están desesperados por los niveles de inflación, pero no se va a bajar con medidas intervencionistas de este tipo, no tiene sentido, porque llega un momento en que los precios se disparan. La inflación es un fenómeno complejo, que no solo está relacionado al aspecto monetario de emisión de dinero. Hay que agrandar la torta, hay que producir más, hay que exportar más, tienen que ingresar más dólares al país, ingresar más reservas".

Quien también se hizo eco del anuncio al aire del Noticiero Central fue Lucas Mántaras, Presidente de la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes y también de la Federación de Entidades Empresariales Neuquinas (FEEN), y comentó que esperan que no sea solo un anuncio por la época electoral, sino que realmente sea un trabajo en el corto plazo y que tenga como metas no solo estas medidas, sino otras que incentiven la generación de empleo. "Hoy las empresas en todo el país están solicitando que se eliminen estas medidas proteccionistas que lo único que han hecho es deteriorar la generación de riqueza y trabajo. Solicitamos hace bastante que se tomen medidas que compatibilicen los planes sociales con el trabajo formal, algo que es necesario, y que esperemos que se concrete a partir del anuncio, algo importante sobre todo para regiones del interior del país donde la economia es fluctuante y depende de actividades puntuales que son regionales como cosechas por ejemplo o actividades turísticas en temporadas".

En este contexto los empresarios lamentablemente no piensan en generar empleo porque tienen muchos perjuicios. Hoy están pagando un costo muy elevado a nivel carga sociales.

Mántaras explicó también siguiendo con la linea del presidente de ACIPAN que tienen situaciones que ocurren en las que los empleados piden entrar en negro porque si no van a perder el plan social. "Uno quiere por una cuestión de seguridad, por la art, un accidente, que no entren a trabajar en ese estado", dijo.

Por el lado contrario, Ramón Fernández, Secretario Gremial de Empleados de Comercio, miró con indiferencia los anuncios presidenciales ya que según indica, nunca se cumplió la norma. "Hoy por hoy es un anuncio, siempre hay sectores que han producido despidos encubiertos, con los acuerdos de partes. En los últimos meses, ya la indemnización no era más doble, era gravada. Nunca se tuvo garantía del empleo, en todo este tiempo que existió esa norma. Lamentablemente, la variante de ajuste es la clase trabajadora".

Fernández, relacionó los altos números inflacionarios con las consecuencias que según indica podría aparejar el cese de la medida de emergencia: "Si vamos al valor interanual, estamos llegando al 70 % de inflación real. Cuando uno promedia los números nacionales obviamente va a dar mas bajo, pero si se mide de forma más fina la inflación es mucho más alta. En la carne por poner un ejemplo, respecto de otras regiones tenemos un 60 o un 70 porciento de diferencia en los precios, y en ese marco es en el que esa ley no se respetó completamente".

Respecto a la posición y buena visión del anuncio por parte de los empresarios, y a la posibilidad de que a partir de ahora sea más fácil para ellos contratar personas, Fernández dijo que nunca una medida de esta naturaleza produjo empleo en Argentina. "Esto arranca hace mucho con la flexibilización laboral, hubo un sin número de contratos, tanto a prueba, pasantías, contrato a plazo fijo y tampoco pasó. Acá la generacion de empleo se va a dar cuando todos se sinceren y en todo caso empiecen a tirar del mismo carro. Habría que ver que están dispuestos a poner desde el sector empresario para mantener el empleo efectivo, mas allá de una indemnización. Estas cuestiones precarizan aun más la relación laboral y tomamos estas nuevas medidas como algo que puede llegar a afectar a ciertos sectores", finalizó.