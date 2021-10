En el norte neuquino el acceso a la educación llega a caballo

La situación en las zonas rurales en la provincia con respecto a la presencialidad en las aulas es preocupante; varios establecimientos escolares aún continúan con sus pupitres vacíos. Puntualmente en varias localidades del norte neuquino la mala conectividad y las obras sin terminar en los establecimientos escolares son una constante.

"Lamentablemente la escuela de Cochicó, la comunidad educativa en la ruralidad no es solamente es la que hoy no está contando con la presencialidad. Por ejemplo la de Coyuco tampoco tiene clases por problemas de infraestructuras, también es albergue, y así muchas más en las zonas rurales de la provincia, los niños allí no tiene acceso al derecho de la educación", sostuvo Cintia Galletto, secretaria general de Aten Capital en Chos Malal, en diálogo con MI Radio por AM550.

Hay que destacar que esta situación es una constante que se ve a lo largo del territorio de la zona norte, que no se diferencia mucho de otra comunidades como Aluminé, Junín de Los Andes, Loncopué, que "no cuentan con una presencialidad para los pibes del campo", remarcó la docente.

No obstante, teniendo estos casi dos años de pandemia, Galletto afirmó que: "La pandemia generó mayores distancias, no sólo en términos territoriales, sino también en términos de derecho. Esos chicos ya tenían ciertos derechos ´´no garantizados´´ simplemente por ser parte de poblaciones rurales, hoy más que nunca se marca esa desigualdad".

La escuela rural no solo es "escuela" es más que eso, es salita de emergencias, es contención, es salida laborar, sustentabilidad.

Por último, la dirigente afirmó que el acceso a la educación pública, allí se da "gracias a la buena voluntad de los y las compañeras, que lo que hacen es acercarse a una tranquera y caminar kilómetros para llevar un cuadernillo, depender de las buenas intenciones de otra persona para que esos chicos puedan concluir |y que los niños del norte tengan accesibilidad a la educación. con sus estudios".