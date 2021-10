Parrilli a favor del reclamo: "Yo tengo amigos mapuches"

El conflicto con las comunidades mapuches y el gobierno rionegrino sigue dando que hablar. Y en las últimas horas hubo posicionamientos a favor y en contra de las “exigencias” de la gobernadora Carreras para recibir fuerzas federales. A esto se sumó la carta pública enviada por el presidente Alberto Fernández en donde le dijo que “en el contexto de colaboración permanente del Gobierno nacional con los gobiernos provinciales, le enviaba fuerzas federales, pero que era un tema que debe resolverlo con las fuerzas provinciales”.

Esta mañana, el senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, en sintonía con la Titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, defendió a las comunidades mapuches que están emplazados en la zona de El Bolsón y Bariloche.

“Yo convivo, conozco, tengo amigos de la comunidad de los pueblos mapuches y sé que no son violentos para nada, son absolutamente pacíficos. Tienen sus reivindicaciones históricas, algunos con mayor conocimiento, con mayor historia, con mayor trayectoria y algunos con menos, pero forman parte de los pueblos originarios de lo que es la Argentina y los argentinos”, señaló Parrilli en Radio La Patriada.

Agregó que “donde hay un delito hay que reprimirlo. La fuerza de la Justicia tiene que actuar porque no se pueden permitir hechos de violencia. Si hay algún hecho delictivo se tendrá que actuar como corresponde y si hay violencia, también reprimirla. Pero de ahí a decir que todo el pueblo mapuche es violento, no. Eso lo dicen los que no conviven y no conocen la realidad. Es como decir que todos los médicos son femicidas porque hubo un médico femicida. Y no, no son todos iguales”, concluyó.