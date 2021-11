Chocó y terminó con su auto incrustado en una casa

Otro accidente en la región dejó como saldo dos autos chocados y el paredón de una casa destruido. El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles en el Casco Viejo de Centenario. Una mujer impactó contra un vehículo estacionado, siguió unos metros y terminó contra el frente de una vivienda.

La conductora de 62 años no tenía la correspondiente de licencia, el test de alcoholemia le dio negativo.

Según informaron fuentes policiales al medio local Centenario Digital, todo sucedió cuando circulaba en un auto Renault Kwid por la calle Ingeniero Ballester con sentido a la segunda rotonda, y en ese momento impactó contra la parte trasera de un Toyota Etios que estaba estacionado. Acto seguido, continuó la marcha y dobló hacia la derecha pero al continuar por la calle Maipú por motivos que aún se investigan, subió a la vereda y terminó chocando contra el paredón de una vivienda.

Al lugar se acercaron efectivos policiales de Tránsito quienes corroboraron que la conductora no sufrió ningún tipo de lesiones, sin embargo, no poseía el carnet. Luego, al intentar realizarle el test de alcoholemia no pudieron ya que según dijo: "Sufre de asma", pero con el arribo de su hija y luego de estar más calmada pudo finalmente realizar la alcoholemia la cual arrojó resultado negativo.