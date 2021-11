Denuncian que el CPE adeuda salarios de decenas de docentes

Las comisiones directivas de ATEN Zapala, Picún Leufú, y las minorías ATEN Capital, Plottier y Cutral Có-Plaza Huincul, y consejeras/as escolares por el Frente Multicolor, denunciaron que el Consejo Provincial de Educación dejó de pagar salarios a decenas de docentes, generando perjuicios personales y enriquecimiento ilícito a la provincia. .

"Con la excusa de un tema "técnico", el sistema de liquidación de haberes del Consejo Provincial de Educación dio el cese automático a centenas de docentes en cargos y horas a lo largo de toda la provincia. Solo en el Distrito X su director informó la existencia de 80 casos. Pero hemos recibido reclamos en toda la provincia. Esto ha provocado que no se cobren salarios por millones de pesos, ahorrándoselos el CPE por el momento", sostienen en un comunicado de prensa.

El "vínculo pedagógico" confronta a Aten con el CPE

"Todos sabemos, y en especial Recursos Humanos del CPE, que el salario tiene carácter alimentario y que el no cobro de haberes provoca retrasos en los pagos de alquileres, tarjetas y otras deudas, lo que genera intereses y punitorios que cada compañera/o que no haya cobrado tendrá que cubrir de su ya menguado salario".

Agregan que "por otra parte, el CPE obtiene un enriquecimiento ilícito, toda vez que quienes hoy no han cobrado, han trabajado el tiempo que no les pagan. Es decir, han realizado la contraprestación laboral y han devengado el salario que el CPE no les paga".

La dirigencia opositora del gremio ATEN, indica a demás que "a esta situación muy grave de delito penal, se suman la cantidad de salarios de cargos y horas cátedra que se han tomado a lo largo del año y que el CPE no retribuye durante meses, provocando luego, cuando se liquida todo junto, que ese monto deba tributar el impuesto a la cuarta categoría"

También denunciaron que aquellos docentes , directivos o con antiguedad, que no cobran durante meses y luego perciben los salarios retroactivos en un sólo pago, sufren "exorbitantes descuentos " del impuesto a las ganancias.

Finalmente exigen que " en el curso de esta semana, por planilla complementaria, se abone lo que se le debe a todas/os y cada una/o de quienes les han sido indebidamente retenidos sus salarios".