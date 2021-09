Fuerte polémica por un voto clave en ATEN de Zapala

El 23 de septiembre, el oficialismo del sindicato docente de Neuquén (ATEN) superó por un voto de diferencia en la seccional Zapala a la lista opositora. Fue 247 a 246 y la Junta Electoral deberá resolver, ahora, la validez del voto del candidato del Frente Multicolor, Bermellón e Independientes, que no figuraba en el padrón de esa localidad, sino en el de Las Coloradas.

El referente del frente opositor, Gabriel Pillado, en diálogo con Mitre Patagonia 90.5 FM comentó que el candidato de su lista concurrió a emitir su voto pero se encontró con que no figuraba en el padrón de Zapala, sino que su nombre aparecía en el de Las Coloradas.

“Nos parece muy extraño, porque es un candidato a la comisión directiva, la Junta Electoral avaló la lista, pero no sabemos qué pasó después; pudo haber sido un error involuntario” opinó. De todas maneras, el candidato emitió su voto en un sobre especial que llevaba la inscripción de “recurrido”.

Las declaraciones de Gabriel Pillado acá:

Por su parte, el reelecto al frente de ATEN provincia, Marcelo Guagliardo, señaló que “si uno no está en el padrón, por el motivo que sea, y no hizo el reclamo oportunamente, no puede votar”.

El dirigente indicó que “cuando se publicó el padrón definitivo, él debió cerciorarse de que estaba incluido correctamente. Ese voto está impugnado. Si no figuraba en el padrón, no podía votar porque no está permitido agregar a nadie cuando ya se está votando”, aseguró.

Las declaraciones de Guagliardo en 24/7 Noticias: