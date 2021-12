Denuncian pocos turnos y demoras para hisoparse en Neuquén

En las últimas horas, varios vecinos de la capital neuquina, denunciaron faltantes de turnos para hisoparse. "Hace dos días me siento mal, con fiebre, sin voz, todos los síntomas. Me acerqué temprano al trailer ubicado en calle Mitre y Santa Cruz, cierra a las 12:30, pero desde ayer, a las 9 de la mañana ya no atienden a nadie porque atienden 30 números y tienen un solo hisopador. Aunque vayas temprano te podes quedar sin número", sostuvo en diálogo con la redacción de mejorinformado.com, Victoria, totalmente afónica y "dando vueltas" por la ciudad, sin poder ser atendida, teniendo todos los síntomas compatibles al COVID.

"Fui a las 9 y me dijeron a mí y a quienes estaban en mi misma situación que nos vayamos y "nos guardemos", o que vayamos al Ruca Che, que nos la jugamos si hay números o no", sostuvo totalmente indignada. Asimismo, sintiéndose mal se acerco a la guardia del Hospital y allí no realizan los hisopados.

Cabe destacar que en las últimas 24 horas Neuquén informó 99 nuevos casos de covid-19. Mientras que el porcentaje de ocupación de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es del 69 por ciento. El parte epidemiológico elaborado por el Ministerio de Salud provincial no informó nuevas muertes por causa de la enfermedad y aclaró que 23 de los casos positivos informados hoy corresponden a análisis que se realizaron ayer.

Son 25 los pacientes internados en UCI, 0 en terapia intermedia, 30 en camas generales, 0 en el DUAM y 546 se encuentran en vigilancia ambulatoria. Mientras que 601 es la cantidad de casos activos en todo el territorio provincial. Neuquén capital (360), San Martín de los Andes (57) y Plottier (52) son las ciudades que más contagios concentran.