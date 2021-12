Se fueron el Viceintendente y el secretario de Gobierno

Enrique Flores acompaña al intendente Carlos Corazini desde el 2015. Completaron una gestión y fueron reelectos hasta el 2023, sin embargo se conoció la renuncia al cargo electivo del Viceintendente desde hoy, 9 de Diciembre.

Hasta el momento no se conocen las razones de tamaña decisión, pero hay varias especulaciones: problemas de salud, un cargo en la provincia o la intención de presentarse como candidato a intendente en las próximas elecciones, para lo cual no podía continuar siendo parte por segunda vez de una fórmula indivisa.

Paralelamente se conoció también en este jueves 9, la renuncia del secretario de Gobierno, Fabián González, un histórico cuadro del MPN, vinculado más bien a lo social, pero que en esta gestión ocupaba la cartera política del municipio.

Su postura fue mucho más clara: "jugué en la interna para "Rolo". No podía seguir, no daba para más. Todo bien con Carlos ( Corazini), pero hasta la secretaria me mandaba ", dijo quien será funcionario hasta fin de mes, y que confirmó que no se postulará a nada, en el futuro.

La renuncia del Viceintendente no es la primera que ocurre en Junín. Durante la última gestión de Enrique Campos también renunció quien ocupaba ese cargo, Diego Marcovesky.

El jefe comunal tiene ahora la tarea de buscar un reemplazo para su secretario renunciante, no así para la viceintendencia que no puede ser ocupada nuevamente, aunque generará un lógico corrimiento en el Concejo Deliberante que era presidido según lo indica la Carta Orgánica Municipal por Enrique Flores.