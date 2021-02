El 3 de marzo vuelven las clases presenciales en Río Negro

La polémica está planteada en torno al regreso de las clases presenciales. La gobernadora Arabela Carreras ratificó que el 3 de marzo será la vuelta a las escuelas, mientras que el sindicato docente pone en dudas que se pueda cumplir el protocolo ante la falta de mantenimiento en los edificios escolares que hace casi un año están cerrados. Y también desestimó la posibilidad de un paro en reclamo de aumento salarial porque los docentes en Río Negro "tienen los segundos mejores sueldos del país".

El estado de las escuelas es el debate para volver a clases

Carreras aseguró que "la presencia del personal es obligatoria" y aclaró que el trabajo de los porteros, que estuvieron un año sin ir a los edificios, empieza recién ahora. "Si una escuela no está barrida, hay que barrerla, para eso están los porteros, las escuelas han sido mantenidas pero también estuvieron cerradas durante un año".

Y defendió a su gestión por el estado actual de los establecimientos, "si usted cierra su casa durante un año le va a llevar unos días lograr que vuelva a funcionar normalmente; en eso estamos, contamos con los trabajadores del Estado para que sea posible", enfatizó.

Y remarcó que la vuelta a clases "requiere de la voluntad y compromiso de todos, si no hay voluntad será más difícil, creo que la voluntad está, en los trabajadores está el deseo de volver y en los chicos, tomaremos el tiempo necesario para garantizar las condiciones y lo iremos haciendo en conjunto con los trabajadores".

Luego también contestó a las quejas de UnTER que amenazó con un paro ante la falta de convocatoria a paritarias y la inexistencia de una propuesta salarial: "No hay razones objetivas para un paro, los docentes perciben el segundo mejor salario del país en Río Negro, me parece que no hay motivo para plantear la hipótesis de una medida de fuerza", remarcó.

Poder empezar este ciclo electivo en la presencialidad, pero también va a ver alternancias debido a que nosotros tenemos por protocolo mantener y esto lleva a que tengamos que reducir los grupos, por lo tanto se va a trabajar en un sistema entre la presencialidad y la no potencialidad.

Por su parte la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia, quien confirmó que "tenemos un protocolo aprobado por Salud que marca todas las actividades que se pueden hacer en las instituciones escolares, tanto al inicio, durante y después de las jornadas escolares. Esto nos permite dar un marco de seguridad para poder garantizar una presencialidad cuidada".

Jara Trecchia ratificó el inicio del calendario escolar tradicional el 3 de marzo, como estaba previsto desde el año pasado, en todos los establecimientos y en todos los niveles: "poder empezar este ciclo electivo en la presencialidad, pero también va a ver alternancias debido a que nosotros tenemos por protocolo mantener y esto lleva a que tengamos que reducir los grupos, por lo tanto se va a trabajar en un sistema entre la presencialidad y la no potencialidad”.